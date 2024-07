'Racconti di Carta 2024 in Fiscoli Fiori D’Oriente': Sergio Rubini all'inaugurazione a Putignano

Il Sindaco: Michele Vinella

L’Assessore all’Innovazione Culturale e al Turismo: Mariano Intini

La Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano: Carmela Curci

La Vice Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano: Mary Adone

Il Direttore Artistico della Fondazione Carnevale di Putignano: Gianluca Ignazzi

Ospite: Sergio Rubini





“FISCOLI IN FIORI D’ORIENTE”







UN CONNUBIO NATURALE: MARCO POLO E I FIORI D’ORIENTE



Tutte le info: su www.carnevalediputignano.it Marco Polo, celebre mercante ed esploratore veneziano del XIII secolo, è noto per i suoi viaggi epici attraverso l’Asia, descritti nel suo libro “Il Milione”. La sua vita e le sue avventure sono intrinsecamente legate ai paesaggi e alle culture orientali che ha esplorato. Durante i suoi viaggi, Marco Polo attraversò regioni ricche di biodiversità florale, caratterizzate da fiori esotici che, all’epoca, erano sconosciuti in Europa. La peonia, simbolo di ricchezza e onore, e il crisantemo, rappresentante di longevità e felicità, sono solo alcuni dei fiori che Marco Polo avrebbe potuto incontrare e descrivere nelle sue cronache. I fiori orientali rappresentano una parte importante del ricco tessuto culturale e naturale che Marco Polo incontrò e descrisse, contribuendo a portare la meraviglia e la conoscenza dell’Oriente all’attenzione dell’Occidente. Unitevi a noi per celebrare l’arte, la storia e la cultura durante “Racconti di Carta 2024 in Fiscoli Fiori D’Oriente”. Un viaggio affascinante tra le opere d’arte dei maestri cartapestai e i coloratissimi fiori d’Oriente, per riscoprire il legame tra Marco Polo e i suoi incredibili racconti. Benvenuti in Puglia, dove il panorama agrario, la cultura e la cucina sono scolpiti dagli ulivi e dall’olio extravergine di oliva. La Puglia, con oltre 370.000 ettari di uliveti, è la più grande “fabbrica” green del Sud, producendo oli extravergine D.O.P. e I.G.P. di eccellenza. I fiscoli, canovacci usati per filtrare l’olio durante la spremitura delle olive, sono recuperati dai frantoi e trasformati in oggetti di design di alto valore artistico dai famosi artisti putignanesi. Questi fiscoli diventano fiori giganti colorati, composti da diverse decine di fiscoli, con diametri variabili da 130 cm a 180 cm. I bouquet floreali, installati sui prospetti dei palazzi più caratteristici del Borgo Antico, raggiungono un ingombro medio di 5 metri di altezza per 3 di larghezza, creando un’atmosfera incantevole e unica.

PUTIGNANO - Sabato 27 Luglio Putignano apre la sua programmazione estiva con un ricco calendario di eventi che animeranno la città per tutta l’estate, offrendo un mix unico di cultura, musica e arti. Si parte con le iniziative organizzate dalla Fondazione Carnevale di Putignano: sabato 27 luglio Sergio Rubini inaugura “Racconti di Carta” e il 4 agosto il tanto atteso concerto gratuito di Carmen Consoli.Ad aprire la programmazione estiva di Putignano due progetti straordinari che onorano l’arte del riciclo: “Racconti di Carta” e “Fiscoli in Fiore d’Oriente”. Partendo dalla storica tradizione della cartapesta, i celebri maestri cartapestai putignanesi trasformeranno la carta e i fiscoli, oggetti iconici che rappresentano la Puglia, in opere d’arte che popoleranno il centro storico della città da fine luglio a fine settembre. I progetti, realizzati dalla Fondazione Carnevale di Putignano in collaborazione con realtà del territorio, inaugurano la programmazione estiva della città di Putignano che sarà coordinata dalla nuova Amministrazione Comunale e verrà presentata al pubblico durante la serata inaugurale del 27 luglio.ore 19.30 – Piazza TeatroPresentazione con Sergio Rubini della programmazione estiva 2024 di Putignano e inaugurazione delle installazioni di Racconti di CartaPutignano dà avvio alla programmazione estiva e si veste d’Oriente per celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo con la cartapesta e portando alla luce i meravigliosi fiori orientali che simboleggiano i suoi epici viaggi attraverso regioni ricche di biodiversità florale.Intervengono:Ore 21:00Passeggiata itinerante e firma delle opere di cartapesta con Sergio Rubini tra i vicoli del centro storico di Putignanoore 21:00 - Largo Porta NuovaPutignano Summer Fest – day oneConcerto live Carmen Consoli - Terra ca nun sentiLa rassegna proseguirà con il concerto live di Carmen Consoli. La cantautrice italiana, famosa per la sua voce unica e le sue canzoni evocative, offrirà una performance indimenticabile. Maggiori informazioni sull’artista sono disponibili sul sito ufficiale Carmen Consoli.ore 18.30 - in giro per il centro storicoPutignano a Mare e Corteo dei Bagnantiun evento itinerante che animerà le strade di Putignanoore 20:00 - Piazza FarinellaPutignano Summer Fest – day twoIn una grande festa che vuole celebrare la città e tutti i viaggiatori che raggiungeranno la città del Carnevale per vivere la sua goliardia, Piazza Farinella diventerà una grande spiaggia. Con il live dei BNKR44 sull’AIP Stage, che dopo la partecipazione a Sanremo 2024 hanno raggiunto oltre 2.4 mln di ascoltatori su Spotify, il viaggio attraversa anche i balli sudamericani e la cumbia di Quantic e i ritmi funk partenopei di Pellegrino.- AIP Stage: Bnkr44in collaborazione con l’Associazione AULA APS https://www.youtube.com/watch?v=mWCIbuJBHd8 https://www.youtube.com/watch?v=nv2wblCeb5Q https://open.spotify.com/intl-it/artist/1lwGYDWoXC7E5wDNYZBurw?si=XIx_L-tTTQ2LgixQ- xoWKQ- DJ set: Quantichttps://www.youtube.com/watch?v=1HzxlcrLHQ0 https://open.spotify.com/intl-it/artist/5ZMwoAjeDtLJ0XRwRTgaK8?si=nUCkN_rtRyaESH8nWy_31g- DJ set: Pellegrinohttps://www.youtube.com/watch?v=s3Hu0LwxgVg https://open.spotify.com/intl-it/artist/7vCQ7NQVgCumcAWj8aaVow?si=-d9jUzZ9QqmpkbOzuGCSXQI grandi maestri cartapestai di Putignano si cimentano nella realizzazione di opere stabili in cartapesta, che popoleranno il centro storico di Putignano. Il tema di questa edizione è Marco Polo, in occasione del settimo centenario della sua morte. Le installazioni, sei opere più una speciale realizzata con le tradizionali luminarie pugliesi, rappresentano estratti de “Il Milione”. Ogni opera sarà accompagnata da un QR CODE che permetterà di ascoltare l’estratto registrato dalla voce di Sergio Rubini. Nel settimo centenario della sua morte, onoriamo Marco Polo, viaggiatore infaticabile e narratore straordinario, le cui cronache dall’Oriente aprirono finestre su mondi sconosciuti, ispirando generazioni di esploratori. Che il suo spirito d’avventura continui a guidarci verso nuove scoperte e a mantenere vivo il fascino del viaggio.