Le Notti della Contea: Fabio Troiano sarà il Guelfo di Puglia

CONVERSANO - La nona edizione della manifestazione storico rievocativa “Le Notti della Contea”, promossa da SensAzioni del Sud e Gruppo Storico Città di Conversano, con il supporto del Comune di Conversano, vedrà il noto attore italiano, Fabio Troiano, nei panni del più noto e controverso Conte della storia di Conversano: Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, “Il Guelfo di Puglia”. E anche se molti aneddoti attorno alla figura del Conte rientrano più nella leggenda, a cominciare dal titolo di Guercio di Puglia, sarà la storia a rivivere nell’evento ormai divenuto simbolico per la città d’arte di Conversano.E’ Fabio Troiano a spiegare direttamente perché ha scelto di partecipare al progetto Le Notti della Contea. “Verrò a Conversano con grande piacere, perché oltre a ritrovare lì alcuni amici, ritengo il progetto molto interessante. Le Notti della Contea è un evento che unisce storia e mito e che riesce, attraverso momenti di aggregazione e di festa, a coltivare le sue radici, a rivendicare la sua identità mitizzando il suo passato e tramandandolo”.L’appuntamento con Le Notti della Contea è dal 2 al 4 agosto nel cuore della cittadina barese, con ancelle e dame, mercanti e menestrelli, cavalieri e popolani, falconieri e stregoni, con ambientazioni che vanno dal Medioevo passando per il Rinascimento fino al Barocco. Il clou degli eventi è previsto domenica 4 agosto, data in cui si svolgerà il Gran Corteo Multiepoca con oltre 300 rievocatori e figuranti provenienti da ogni parte d’Italia. A guidare il Corteo che sfilerà per la città e poi a salutare dalla balconata del Castello il pubblico riunito, sarà proprio il Conte alias Fabio Troiano, attore dai mille volti, protagonista di tante produzioni per cinema e tv.Altra novità di questa edizione sarà “La Contesa delle Contrade”: venerdì 2 agosto si svolgerà una vera e propria gara di giochi antichi che vedrà sfidarsi bambini dai 6 agli 11 anni (partecipazione previa iscrizione).Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal CERS e dal CIANS.Perdersi fra le vie e le torri del borgo antico di Conversano sarà, come sempre, un’esperienza straordinaria.