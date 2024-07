LEA, la Puglia tra le 13 Regioni adempienti. Emiliano: certificazione ministeriale dà atto del buon lavoro svolto

Area ospedaliera: miglioramento del punteggio a 79,69.

Area distrettuale: incremento del punteggio da 61,7 a 70.

Area della prevenzione collettiva: aumento del punteggio da 67,8 a 76.



Interventi e miglioramenti



Nonostante i progressi, la Regione Puglia ha identificato delle criticità e ha adottato provvedimenti per migliorare ulteriormente, concentrandosi in particolare sugli screening e sull’assistenza domiciliare.



Dichiarazione di Michele Emiliano



Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. "Siamo consapevoli della necessità di migliorare costantemente la qualità dell’assistenza per i cittadini pugliesi - ha dichiarato Emiliano. - Appare evidente che la certificazione ministeriale dà atto del buon lavoro svolto in questi anni se pensiamo che quando sono diventato presidente la Puglia era ultima regione nella classifica italiana dei Lea e oggi siamo tra le regioni pienamente adempienti. Si tratta, tra l’altro, di un nuovo sistema di monitoraggio, volto ad analizzare aspetti qualitativi ed equitativi e, dunque, non solo quantitativi. Vogliamo crescere e migliorare ancora, questo verrà fatto grazie alle potenzialità del nostro sistema e soprattutto alle capacità e allo spirito di servizio dei nostri professionisti".

BARI - La Regione Puglia è stata promossa dal Ministero della Salute per la sua capacità di garantire pienamente ai cittadini i livelli essenziali di assistenza (LEA). La Puglia rientra tra le 13 Regioni italiane che hanno soddisfatto i criteri ministeriali in tutte e tre le aree valutate: ospedaliera, distrettuale e prevenzione, secondo il rapporto relativo all'anno 2022.Il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) è lo strumento utilizzato dallo Stato per valutare e assicurare la qualità, appropriatezza e uniformità nell'erogazione dei LEA a tutti i cittadini. Il rapporto evidenzia un miglioramento per la Puglia rispetto al 2021: