Lecce celebra i vincitori della prima finale nazionale di un’estate 'TUTTINGIOCO'

Ad aggiudicarsi la vittoria di questa prima finale sono stati i bambini e i ragazzi dell'ASD Lecce United, che hanno partecipato con entusiasmo alle dispute finali gestite da personale qualificato del CSI presso il Match Point Sporting Club di Lecce. Durante la mattinata, tanti e diversi i giochi e le sfide realizzati, che hanno visto le squadre degli oratori e delle società leccesi cimentarsi in discipline come pallavolo, pallacanestro, calcio e atletica leggera, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di cambiamento positivo e inclusione sociale.



TUTTINGIOCO è il progetto che punta a rendere lo sport accessibile a tutti, specialmente ai ragazzi che affrontano difficoltà economiche. Quest'anno, Il CSI ha organizzato, con alcune tra le sue società sportive affiliate ai vari Comitati territoriali, dei camp estivi in 21 città in tutta Italia, per un totale di circa 50 oratori e 9.000 ragazzi coinvolti, tra i quali 1.800 con limitate risorse economiche, che hanno potuto beneficiare dei voucher di Fondazione Conad ETS e accedere gratuitamente alle attività.



«Dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, siamo felici di ribadire il nostro sostegno al progetto TuttInGioco e partecipare attivamente agli appuntamenti in tutta Italia, grazie all’impegno delle nostre Cooperative e dei Soci sul territorio – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS –. L’attività filantropica della Fondazione mette al centro i giovani, la loro formazione e il loro benessere psicofisico. Siamo convinti che lo sport sia per eccellenza un veicolo di aggregazione, capace di trasferire in modo immediato e concreto alle generazioni più giovani i valori della socialità e dell’inclusione. Per questo ci sentiamo così vicini all’iniziativa, che mette in pratica i valori più alti dello sport, rendendo protagonisti di attività coinvolgenti bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità e trasmettendo loro un messaggio di solidarietà e uguaglianza», ha concluso Alfieri.



Durante le settimane dei camp estivi di giugno e luglio, i ragazzi hanno partecipato a diverse attività sportive e ludiche, accumulando punteggi che hanno permesso agli oratori con le migliori performance di ospitare le finali nazionali.



«Siamo felici di portare avanti questo progetto insieme a Fondazione Conad ETS, che ringraziamo per il sostegno e la vicinanza al territorio. Grazie a TUTTINGIOCO abbiamo coinvolto per il secondo anno consecutivo migliaia di ragazze e ragazzi all’interno dei centri estivi organizzati in tutta Italia, con l’aiuto dei nostri oratori e società sportive, che da sempre si impegnano ad essere vicini alle famiglie con un’offerta sportiva che abbracci anche il periodo estivo – ha affermato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano –. Questo progetto sviluppato in collaborazione con Fondazione Conad ETS consente di sostenere concretamente chi ha più bisogno e di diffondere, attraverso la pratica dello sport, l’importanza della collaborazione, della solidarietà e dell’inclusione, portando in primo piano quei valori positivi di cui lo sport è portavoce».



Dopo aver offerto una merenda ai bambini presenti, i Soci Conad Adriatico hanno premiato i giovani atleti consegnando a ciascuno una Carta Prepagata Conad del valore di 50 euro, un riconoscimento per ribadire la vicinanza della Cooperativa nel sostenere le realtà locali e il tessuto sociale del territorio. A congratularsi con i ragazzi e ad evidenziare il sostegno al progetto “TUTTINGIOCO”, era presente, presso il Match Point Sporting Club, Marcello Ferì Socio Conad Adriatico.



«Il nostro impegno a supporto del tessuto sociale e della comunità locale è parte integrante della missione di Conad Adriatico. Sostenere il progetto TUTTINGIOCO è stato un'opportunità straordinaria per rafforzare il legame con le comunità che serviamo. Crediamo fermamente nella responsabilità sociale come fondamento per creare valore e promuovere il benessere collettivo. Attraverso questo progetto, abbiamo potuto offrire ai ragazzi opportunità di sviluppo e momenti di aggregazione, promuovendo una maggiore inclusione sociale. Il nostro coinvolgimento riflette i valori fondamentali della nostra azienda: attenzione al territorio, solidarietà e cooperazione, su cui ci impegniamo a costruire un futuro più sostenibile e migliore per tutti». ha dichiarato Marcello Ferì Socio Conad Adriatico

Dopo la finale di Lecce, le altre quattro finali si terranno a Genova, Reggio Emilia, Pesaro e Foligno. In ogni città, i 20 ragazzi di ogni squadra vincitrice (per un totale di 100 premiati) si aggiudicheranno una carta prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro, mentre tutti gli altri riceveranno un piccolo gadget a ricordo dell’iniziativa. A tutti gli oratori del progetto, inoltre, Fondazione Conad ETS ha donato materiale ludico-sportivo per lo svolgimento delle attività prescelte.



LECCE - Una giornata di sport, inclusione e festa ha animato Lecce con la finale della seconda edizione del Torneo Nazionale estivo degli Oratori, parte del progetto TUTTINGIOCO, promosso da Fondazione Conad ETS e Centro Sportivo Italiano con il supporto di Conad Adriatico, coinvolgendo giovani provenienti da tutta Italia.