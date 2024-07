Lecce e provincia, gli appuntamenti di domenica 28 luglio

LECCE - Nella giornata di domenica 28 luglio si terranno vari appuntamenti nella provincia di Lecce. Ecco qui il nostro elenco: - Nella giornata di domenica 28 luglio si terranno vari appuntamenti nella provincia di Lecce. Ecco qui il nostro elenco:





CORIGLIANO D'OTRANTO - Katanino per il SEI festival di Coolclub





Fino al 30 agosto prosegue la diciottesima edizione del SEI Festival di CoolClub, caratterizzata dal claim "Perdersi per Ritrovarsi". Domenica 28 luglio alle 21:30 sulla terrazza del Castello Volante di Corigliano d'Otranto spazio al cantautore Katanino affiancato da Daniele Spano. I due musicisti e compositori mescolano stili e generi musicali differenti tanto da non riuscire ad etichettare la loro musica. Il progetto nasce per gioco: "katanino" è un omaggio al nome del nonno "Gaetano2 (in dialetto salentino). Nel 2020 il primo singolo (non a caso "Gaetano") racconta la sensazione di malinconia e rinnovo che si percepisce alla fine di una storia, di un amore, di un'estate. Recentemente è uscito "Io e te", brano d’amore dalle sonorità pop e soul, che racconta l’inizio di una storia d’amore con una vena comica. Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, il SEI Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Nuovo Imaie, il patrocinio della Provincia di Lecce e dei comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, del Distretto Produttivo Puglia Creativa e di Assomusica con il supporto di Vini Garofano e Justweed e in collaborazione con Castello Volante, TicketMaster, A.R.Va srl, Razmataz Live e altre realtà pubbliche e private. Info e programma seifestival.it





AMELPIGNANO | Appartenere di Roberto Saviano in Piazza Antonio Avantaggiato





Domenica 28 luglio (ore 21:15 – ingresso 29 euro) con Roberto Saviano prosegue la seconda edizione di AMelpignano – Meridiano Salento: fino al 17 agosto la manifestazione ideata da Razmataz Live, in sinergia con il Comune, proporrà nell’Arena di Piazza Antonio Avantaggiato un ricco programma di undici appuntamenti da non perdere per gli amanti della musica e della cultura. Lo scrittore napoletano sarà sul palco con il recital "Appartenere", un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Due regine del narcotraffico s’incontrano in un’asfittica prigione cilena, fra loro scoppia un amore. Uno spietato boss della camorra vaga per il mondo in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della sua latitanza barcamenandosi fra i ricordi e fra i letti delle sue tante amanti. Un feroce killer della ‘ndrangheta fa coming out e va a convivere con il suo compagno, scatenando le ire del clan. Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna? Con questo nuovo accecante caleidoscopio di storie, facce, racconti inconfessati, Roberto Saviano disegna un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce, della criminalità organizzata alle prese con la questione più spinosa e delicata che le si possa presentare: quella del sentimento e del sesso. Durante la serata sarà disponibile la birra artigianale di puro malto d'orzo, prodotta per AMelpignano dal Birrificio B94, uno dei più longevi birrifici pugliesi, noto da oltre 15 anni per la costanza, la qualità e la valorizzazione del territorio attraverso le sue birre, conosciute in Italia e all'estero. Info e programma www.amelpignano.com - biglietti disponibili su TicketOne.





LECCE - Lo spettacolo Heaven e il concerto di Rachele Andrioli e Coro a Coro a Tagliatelle - Stazione Ninfeo





Domenica 28 luglio (ore 20:30 - ingresso 10 euro) nel cortile di Tagliatelle - Stazione Ninfeo di Lecce, con un doppio appuntamento tutto al femminile con Marta Trevisi, Rachele Andrioli e Coro a Coro, si conclude la prima edizione di Storie, rassegna di teatro e musica a cura di Ura Teatro. Alle 20:45 in scena "Heaven - I giorni di Milena", una produzione Ura Teatro e Arci Lecce Solidarietà, con Marta Trevisi, autrice con Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno che firma la regia. Heaven è il racconto dei giorni di una ragazza che si prepara a vivere la sua giovinezza nel pieno del clima delle rivolte studentesche e operaie nella Lecce degli anni '70, costruito sui diari di Milena: la voglia di conoscersi, di affermare se stessa, attraverso gli scontri con la realtà di quegli anni. Un'opera teatrale che vuole restituire la leggerezza e la forza dell'adolescenza, un'adolescenza che incontra tutta la potenza di un movimento rivoluzionario, che ha segnato un'epoca da cui non si tornerà indietro, ma che sarà impossibile replicare e rivivere. A seguire il concerto di Rachele Andrioli e Coro a Coro. Il progetto nasce come laboratorio di canto polifonico in continua evoluzione per donne che amano cantare, ideato e diretto dall'artista salentina. Si trasforma in seguito, conservando la dimensione dell'apprendimento e dell'ascolto, in un dinamico spettacolo corale. Questo coro vuole favorire il concetto di genere e la multiculturalità. Si attraversano musiche popolari e d'autore dal mondo, si scopre la forza terapeutica del canto per produrre un impasto al femminile di voci, cultura e tradizione. In un'epoca caratterizzata da timore, incertezza e apatia, Coro a Coro vuole essere un piccolo argine dove la musica costruisce ponti, accoglie, lenisce. Andrioli è una delle più originali interpreti della nuova musica salentina, vincitrice nel 2023 del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana con Leuca, suo esordio solista. Il progetto Tagliatelle - Stazione Ninfeo è stato selezionato con il bando congiunto di Fondazione CON IL SUD e Comune di Lecce per la gestione e valorizzazione di Masseria Tagliatelle e Ninfeo delle Fate a Lecce. Promossa da Terra del Fuoco Mediterranea, la rigenerazione dei luoghi passa per le attività e il lavoro dei partner Aforisma, Aiccon, RamDom, Festival Nazionale del Libro, Io non mollo, Genteco, Seyf, Improvvisart, Locomotive, IISS "Presta Columella", Pazlab, Earth e Ura Teatro. Info e prenotazioni 3285317676 - www.masseriatagliatelle.it/cultura





CUTROFIANO - Francesco Paolantoni per la rassegna "Concerto in Masseria"





Dopo la prima serata con la musica dei Dik Dik, domenica 28 luglio a Cutrofiano, la diciannovesima edizione della rassegna di musica, arte e cultura "Concerto in Masseria" si conclude con il concerto|spettacolo "Vicoli". Alle 20.30 (ingresso 15 euro - info e prenotazioni 3534294041 - 3395745559 - 3293345515) l'Azienda Fratelli Colì SRL in Viale della Ceramica 2 accoglierà infatti un viaggio tra le più belle canzoni e melodie partenopee con Lino Pariota e Debora Iannotta impreziosito da racconti, battute e aneddoti di Francesco Paolantoni. "Vicoli" rientra nel ricco programma di "Crita - Festival delle arti", rassegna di teatro, alla musica e alla danza, ideata e organizzata dalla cooperativa Ventinovenove con la direzione artistica di Gabriele Polimeno e Mary Negro, dedicata quest'anno al tema "Ridotti all’osso". A Napoli quando qualcuno ti chiede "di dove sei?" non puoi rispondere semplicemente "sono di Napoli". Questa risposta non significa quasi nulla. Bisogna specificare prima il quartiere e poi il vicolo che caratterizza provenienza, identità, famiglia, carattere e abitudini. Il vicolo è dove si costruiscono storie e famiglie. Il vicolo è dove tutto accade e si conserva. Il vicolo è dove nascono poesia e leggenda. Cresciuto al Vomero, conosciuto al grande pubblico per i suoi personaggi televisivi, le sue incursioni in numerose trasmissioni, la sua attività teatrale e cinematografica e le importanti collaborazioni con Gialappa’s Band, Fabio Fazio, Serena Dandini, Corrado Guzzanti, l'attore sarà sul palco con il pianista Lino Pariota, musicista, compositore, arrangiatore, direttore musicale che nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Pino Daniele, Antonella Ruggiero, Tony Esposito, Michael Bolton, Tullio de Piscopo, Enzo Avitabile, Saidah Garret, Richard Bona, e la cantante Debora Iannotta, performer, formatrice, studiosa, conduttrice e autrice in tv/radio con all’attivo toutnè teatrali nazionali ed internazionali. La rassegna "Concerto in Masseria" è organizzata da Pro Loco di Cutrofiano e Unione Nazionale Pro Loco d'Italia con il contributo e il patrocinio di Regione Puglia, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Associazione Borghi Autentici d'Italia e Comune di Cutrofiano - Assessorato alla cultura.





CORIGLIANO D'OTRANTO |Omaggio a Franco Battiato con Simone Perrone all'Art&Lab Lu Mbroia





All'Art&Lab Lu Mbroia in Via Vicinale di Sternatia a Corigliano D'Otranto prosegue la rassegna Sinfonie rurali. Domenica 28 luglio (ore 21:30 - ingresso con contributo associativo 5 euro), Simone Perrone (voce) e Danilo Cacciatore (pianoforte) proporranno un percorso intimo, sentito ed emozionale tra le canzoni più importanti di Franco Battiato. La serata sarà un viaggio emozionante attraverso le composizioni più amate e iconiche del cantautore siciliano. Dal pop d'avanguardia agli esperimenti elettronici, dalle influenze della musica classica a quelle della tradizione orientale, rivivremo insieme i momenti più significativi di un percorso artistico unico e irripetibile. Scomparso nel maggio 2021, Battiato ha lasciato in eredità un lungo elenco di indimenticabili brani. Non mancheranno in scaletta le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, come "La cura", "Centro di gravità permanente", "Voglio vederti danzare" e molti altri, per un tributo che vuole essere un sincero ringraziamento a un artista che ha saputo toccare le corde più profonde dell'anima con la sua musica e le sue parole. Prima del live sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano. Info e prenotazioni lumbroia@massimodonno.it - 3381200398.





GALLIPOLI | Aperitivi musicali al Cotriero





Domenica 28 luglio proseguono gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Dalle 18:30 spazio alle sonorità di Torotom, un viaggio attraverso gli anni '70 e '80 tra discofunk, afrofunk, latin ed elettronica primordiale, e Tamborumano, salentino di nascita ma con spirito africano che suona djembe, tama, congas, bongó, timbales, timbao, berimbao e altri strumenti. Info 0833204027 - facebook.com/cotriero.