Ronn Moss controbatte a Briatore: ‘Puglia? Come la California’

BARI - Dodici anni fa, Ronn Moss è stato folgorato dalla Puglia tanto da decidere di trasferire la sua residenza a Fasano. L'attore americano, famoso per aver interpretato Ridge Forrester nella soap opera "Beautiful" per un quarto di secolo, ha scelto il fascino e la tranquillità della regione pugliese come sua nuova casa.Recentemente, Moss ha preferito non commentare la polemica sull'aumento dei prezzi per le vacanze in Puglia, sollevata da Flavio Briatore durante la trasmissione "Zona Bianca" su Rete Quattro. Briatore, fondatore del rinomato club Billionaire, ha espresso critiche severe riguardo ai costi esorbitanti delle vacanze tra Savelletri e Torre Canne. Descrivendo come "una follia" le tariffe che variano dai 60 agli 80 euro per un ombrellone e due lettini, Briatore ha sottolineato come questi prezzi siano paragonabili a quelli di Montecarlo, considerandoli eccessivi per la Puglia.Di tutt'altro avviso è Ronn Moss, che vede nella Puglia una sorta di seconda California. Dopo aver lasciato il mondo delle soap opera, Moss ha ripreso la sua carriera musicale, trovando nella serenità e nella bellezza della regione italiana un luogo ideale per ispirarsi e creare.La Puglia, con le sue spiagge incantevoli e il suo stile di vita rilassato, continua a essere una meta ambita sia per i turisti sia per le celebrità come Moss, che ne apprezzano l'autenticità e il fascino senza tempo.