Santa Caterina di Nardò, natura e cosmologia sciamanica per 'Baroque Blue 2024'

Primo Piano LivinGallery ha il piacere di presentare la III edizione di Baroque Blue Ionian SeArt Residency, nello scenario paesaggistico della Riserva Regionale del Parco di Porto Selvaggio e nella marina di Santa Caterina di Nardò, con la cura Dores Sacquegna. Questa edizione dal titolo Natura e Cosmologia Sciamanica, patrocinata dal Comune di Nardò, termina la sera del Finissage 30 luglio dalle ore 19:30 alla presenza dell’Assessora alla Cultura Giulia Puglia. Ingresso libero.

La residenza artistica

Quando la terra parla, gli sciamani ascoltano; quando il pianeta piange, gli sciamani rispondono (Tom Cowan)

Baroque Blue nasce dall’unione di due parole: Barocco, quale omaggio alla città di Nardò e Blu al suo mare.

Le testimonianze artistiche, rituali e spirituali del Salento costituiscono la materia di indagine dei progetti di residenza artistica ideati da Primo Piano e curati da Dores Sacquegna. Come per ogni edizione, artisti stranieri dialogano con artisti pugliesi e producono opere multimediali site-specific e site-inspired.

L’obiettivo della residenza dal titolo Natura e Cosmologia Sciamanica è la ricerca del proprio archetipo o Sé unico con lo "spirito dello sciamano danzante" e interagendo con l’Axis Mundi e i suoi tre mondi: il mondo inferiore legato agli animali di potere, il mondo di mezzo legato agli spiriti della natura e il mondo superiore connesso allo spazio cosmico.

Programma artistico e Finissage evento

Dal 20 al 24 luglio, gli artisti saranno protagonisti in varie attività tra visite guidate, sessioni olistiche nella natura e workshop. Si parte il 21 luglio con un cerchio di armonizzazione dal titolo "I tre mondi della visione" a cura della performer Paola Crisostomo presso la Torre dell’Alto di Santa Caterina. Il 22 luglio si celebra il giorno del sacro femminile di Maria Maddalena con un "Bagno sonoro danzante e grotta cosmica" presso la Riserva Regionale di Porto Selvaggio a cura della sciamana pugliese – residente nelle Marche - Maria Maddalena Armenise. Il 23 luglio è il giorno dedicato alla scoperta del Salento e dei luoghi di ispirazione per gli artisti. Nel pomeriggio del 24 luglio, dopo la tavola rotonda, il m° Alberto Nick Bolettieri performa "Tr-a-mare un tramonto", sul lungomare di Santa Caterina. Termina la serata la cena con i prodotti salentini realizzati durante il workshop collettivo del Cooking Class Experience.

Le opere prodotte durante la residenza saranno visibili a pubblico il solo giorno del Finissage 30 luglio dalle ore 19:30 sino a mezzanotte. Il programma inizia con l’esposizione delle opere e la presentazione degli artisti a cura di Dores Sacquegna, seguita dalla presentazione del libro "La mappa della salvezza: Graal, medicina per la nuova umanità oltre la dualità" dell’autrice, artista multidisciplinare e sciamana Maria Maddalena Armenise, che guiderà la cerimonia di restituzione e ringraziamento alla Madre Terra dal titolo "Lo spirito del luogo" al ritmo del tamburo di Francesco Perrone. La serata continua con la performance "I tre mondi dello stesso spirito" di Gianni Chiriatti e con le sound performance "Sub-Ground, around Spazio Cosmico" del polistrumentista m° Alberto Nick Bolettieri e del gruppo Pizzica Mistica con i musicisti Luca Zotti e Angelo Litti (Tamburo e voce), Ilaria Castrì (voce), Nico Imboldi (fisarmonica), Franco Cazzato (chitarra) e Katia Romano (danza). Drink welcome offerto da Azienda Agricola Contino https://www.continowines.it/