Libro Possibile 2024, ultima serata a Polignano: tra gli ospiti Del Arbol, Bartoletti, Cruciani e Travaglio

POLIGNANO A MARE - Quarta e ultima serata di programmazione del Libro Possibile 2024, 13 luglio a Polignano a Mare, XXIII edizione intitolata ‘Where is the love?’, dal celebre brano musicale del 2003 firmato dalla band americana Black Eyed Peas, divenuto un autentico manifesto pop contro violenze, razzismo e diseguaglianze.Gli appuntamenti presenti in cartellone si svolgono nella splendida cittadina sul mare in provincia di Bari, in cinque location a ingresso gratuito e in piazza Aldo Moro con biglietto dalla cifra simbolica, il cui ricavato va in beneficenza.Le location sono: piazza Aldo Moro, Piazza Dei Serafini, piazza dell’Orologio, Terrazza dei tuffi, Museo Pino Pascali, Il Libro Possibile Caffè.Nella serata conclusiva del Libro Possibile a Polignano a Mare, alle ore 21.30, è atteso l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Presenta Luigi Casillo, giornalista Skytg24.Alle ore 19.30 Marino Bartoletti mette in campo a #iLP24 ‘La partita degli dei’ (Gallucci). Il noto giornalista sportivo ha scritto la telecronaca della partita di calcio più incredibile, fantasmagorica, eccezionale, diciamo pure paradisiaca, che mente umana (e forse anche divina) avrebbe mai potuto concepire. Ha messo in campo tutti i più grandi campioni della storia. Da una parte la ‘Serie A' di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra straniera' di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Chi vincerà? Introduce sul palco il giornalista sportivo Pierluigi Pardo. Alle ore 20 Tiziana Ferrario, giornalista, inviata di politica estera e autrice di romanzi tratti da storie vere, presenta il romanzo, ‘Cenere’ (Fuoriscena). Il libro narra le vite di due bambine, Mariuccia Majno e Giovannina Lombardi, immergendo il lettore nelle battaglie dell’Unione Femminile del 1899 e nello sciopero organizzato da Giovannina nel 1902. L’autrice presenta il libro in dialogo con il giornalista e conduttore di Tagadà (La7) Alessio Orsingher. Alle ore 20.30 Gabriele Gresta è a tutti gli effetti uno dei protagonisti europei di Hyperloop, il progetto mondiale del ‘trasporto del futuro’ rilanciato da Elon Musk, che prevede la creazione di treni ipersonici, capaci di viaggiare da Roma a Milano in mezz’ora. La tecnologia sviluppata è quella della levitazione magnetica passiva, che raggiunge i 1.223 chilometri l’ora all’interno di tubi a bassa pressione in cui si potrà viaggiare a pochi metri dal suolo e senza rischi. Una sfida in open source lanciata da Musk e che Gabriele Bibop Gresta, Co- Fondatore di HyperloopTT e CEO di Hyperloop IT, ha colto riunendo in Europa esperti da tutto il mondo impegnati a realizzare il progetto e condividendo ricerche, studi, iniziative. Alle ore 20.30 Bibop Gresta parla del suo progetto a #iLP24 in dialogo con Trifone Altieri, già presidente di Invimit e consigliere di amministrazione di Leonardo. Presenta il direttore si TgNorba 24, Enzo Magistà. ‘Where is the love?’, dov’è finito l’amore per il nostro pianeta? Come possiamo prendercene cura? Il 2023 è l’anno più caldo mai registrato nella storia. Lo ha stabilito ufficialmente a gennaio di quest’anno uno studio di Copernicus, l’Istituto europeo per il monitoraggio del cambiamento climatico. Il più caldo da quando esistono misurazioni strumentali globali (1850) e probabilmente anche da 125.000 anni. Alle ore 21 Mario Tozzi, geologo, scrittore, e noto conduttore televisivo, autore di molti libri, ultimo 'Oltre il fango’ (Rai Libri), partecipa al Libro Possibile con il monologo: ‘Homo Sapiens?’. Un’occasione di riflessione collettiva per affrontare la sfida della crisi climatica e del degrado territoriale. Tozzi esamina le conseguenze delle attività antropiche indiscriminate su fiumi e montagne, mostrando quali invece sono i comportamenti virtuosi dell’uomo che possano mitigare le manifestazioni estreme natura. Lo sbronzo, il molestatore, il fanatico, il violento, il ricattatore. ‘Il libro nero della magistratura’ (Baldini & Castoldi), ultima pubblicazione del giornalista Stefano Zurlo è una miniera di storie quasi incredibili ma tutte verissime che racconta, dall’interno, i mali della magistratura. Trentaquattro storie di uomini e donne con la toga da magistrato, giudice, pubblico ministero protagonisti di vicende di corruzione, malcostume e arroganza. Giudici che hanno anteposto alla correttezza e alla sacralità del proprio difficilissimo compito interessi meschini, denaro, potere e favori. Se ne parla con autore alle ore 22.00, interviene l’inviato di Repubblica Giuliano Foschini, che tra l’altro ha curato ‘Il contrario della paura’ del procuratore distrettuale antimafia Franco Roberti (Mondadori, 2016) ed è l’autore di ‘Ti mangio il cuore. La quarta mafia del Gargano’ (Feltrinelli 2019; con Andrea Bonini), da cui è stato tratto il film che ha visto il debutto al Cinema della cantante Elodie. Presenta Luigi Casillo, Skytg24. Alle ore 22.30 intervengono due voci da sempre attente ai cambiamenti dettati dall'innovazione. Giuseppe Stigliano, global Ceo di Spring Studios, e Paolo Taticchi, vice preside e professore ordinario di strategia aziendale e sostenibilità presso la University College London si passano il testimone sul palco per parlare delle loro ultime pubblicazioni. Il primo, imprenditore, manager e docente in diverse Università e business school italiane, presenta il suo ultimo libro, ‘Rivoluzione Retail’ (ed. ROI). In un panorama così mutevole, in cui le esperienze di acquisto dei clienti mescolano senza soluzione di continuità negozi fisici, e-commerce, social media e mondi virtuali, il libro offre gli strumenti necessari ad interpretare al meglio le nuove realtà dei brand consumer e del retail marketing. Paolo Taticchi, vice preside e professore ordinario di strategia aziendale e sostenibilità presso la University College London, è riconosciuto a livello internazionale per la sua ricerca sulla sostenibilità aziendale e la misurazione delle performance. Il suo nuovo libro, 'Disruption. Guida per navigare i cambiamenti estremi' edito da Guerini next, affronta il ruolo in evoluzione del CEO nel contesto attuale di mutamento costante. Tatiçchi propone il concetto di 'Chief Equilibrium Officer', un leader in grado non solo di guidare, ma anche di interpretare agilmente i cambiamenti e ridisegnare l’equilibrio organizzativo. È il 7 giugno 1984 quando Enrico Berlinguer, durante un comizio elettorale a Padova, avverte un malore evidente: nonostante tutto, in quegli attimi, porta in fondo il suo discorso rivolto alla folla, ma di lì a poco entra in coma per quattro giorni, fino alla sua morte, l’11 giugno. Due milioni di persone scesero in piazza per i suoi funerali, qualcosa di mai visto prima. A quarant’anni da quel lutto collettivo il Libro Possibile celebra la memoria di un leader politico amatissimo, semplicemente perché aveva saputo fare ‘Opposizione’. È quello che sostiene Luca Telese e che dà il titolo alla sua imminente pubblicazione per Solferino: ‘Opposizione. L’ultima battaglia di Enrico Berlinguer’. Il saggio, uscita da un mese nelle librerie, sarà presentato alle ore 23 al Libro Possibile. Un’occasione per ripercorre assieme all’autore, neo direttore del ‘Centro’, in dialogo con Alessandro De Angelis vicedirettore di HuffPost, per ripercorrere gli ultimi anni dell’avventura umana e politica di Enrico Berlinguer. Nessuna operazione nostalgia avverte l’autore: ‘C’era la guerra. C’era l’inflazione, la crisi energetica e pagavano i più poveri. Riuscite a immaginare qualcosa di più attuale dell’ultima battaglia di Berlinguer?’. Come da tradizione al Libro Possibile, Marco Travaglio chiude la serata con l’ultimo appuntamento della mezzanotte, sempre gremitissimo. Alle ore 23.45, il direttore del Fatto Quotidiano si sofferma sulla narrazione mediatica della guerra in Medioriente che è al centro del suo nuovo libro, ‘Israele e i palestinesi in poche parole’ (ed. Paperfirst). Il direttore del Fatto Quotidiano racconta con sintesi e chiarezza, lontano dalle opposte tifoserie da curva sud, la Guerra dei Cent’Anni israelo-palestinese. E risponde a tutte le domande e a tutti i dubbi suscitati dagli ultimi bagni di sangue.Gli appuntamenti si aprono alle ore 18.30 con il racconto del progetto Pietramadre. È il nome dato alla candidatura di Alberobello a ‘Capitale italiana della Cultura 2027’ come capofila di un territorio composto dai Comuni di Alberobello, Polignano a Mare, Castellana Grotte e Noci. Pietra che unisce e non divide, che non erige muri ma dà riparo e definisce. Un concetto intorno al quale verrà definito il dossier che nei prossimi mesi sarà posto all'attenzione della commissione del Ministero della Cultura. Se ne parla a #iLp24 con i sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto: Vito Carrieri (Polignano a Mare), Domenico Ciliberti (Castellana Grotte), Francesco De Carlo (Alberobello), Francesco Intini (Noci). Appuntamento da protagonista alle ore 19, per Dario Vergassola, presenza stabile del Libro Possibile con le sue incursioni sui palchi e le ‘interviste impossibili’. Questa volta lo troviamo nelle vesti di autore. Il comico, cantautore e scrittore ligure presenta 'Liguria, terra di mugugni e di bellezza', (Mondadori Electa), su misteri e bellezze della sua regione d’origine, attraverso itinerari meravigliosi che la attraversano da Ponente a Levante. Presenta: Carlotta Balena. Alle ore 19.30, la scrittrice e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Enrica Simonetti, presenta 'Le donne della Dichiarazione universale dei diritti umani' (Manni Editore). Dall’americana Eleanor Roosvelt all’indiana Hansa Mehta e alla domenicana Minerva Bernardino. Dalla pachistana Shaista Suhrawardy Ikramullah, alla danese Bodil Begtrup e alla francese Marie Helène Leafucheux, le storie delle donne che hanno concorso a questa fondamentale Dichiarazione. Otto protagoniste nate in luoghi diversi del mondo, lontanissimi tra loro, di estrazione sociale differente unite un'unica grande passione civile che lega persone altrimenti destinate a combattere battaglie solitarie facendone un'unica grande forza. Interviene: Vincenzo Sassanelli. Presenta: Nicolò Carnimeo. Alle ore 20, Pasquale Tridico, già Presidente dell’INPS, Professore in Politica Economica presenta 'Governare l'economia per non essere governati dai mercati' (Castelvecchi). Il testo parla di un nuovo patto sociale per sostenere l’occupazione di qualità, introdurre una tassazione più efficace per le società di capitali e incentivare le innovazioni dell’industria digitale: "Anziché favorire unicamente l’accumulazione di ricchezza, l’organizzazione economica deve tornare a essere uno strumento guidato da valori, principi e politiche che garantiscano a tutti istruzione e salute, libertà e diritti civili". Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, ha curato la prefazione del libro. Introduce Nicola Grasso, professore associato di Diritto costituzionale dell’Università del Salento. La vita, il sogno e quelle interviste condotte sottovoce, l’iconico volto della programmazione Rai, Gigi Marzullo alle ore 20.30 partecipa con la ‘La vita è un sogno’ (Rai Libri), raccolta delle più celebri interviste. Incontri e retroscena con i grandi personaggi del calibro di Sophia Loren, Monica Vitti, Richard Gere, Woody Allen, Fanny Ardant. Introduce Enrica Simonetti giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Nel centenario dell’assassinio di un martire della democrazia e tenace oppositore al fascismo (il 10 giugno 1924), Vittorio Zincone, giornalista e autore di 'Piazzapulita' (La7), pubblica il libro 'Matteotti. Dieci vite' (Neri Pozza). Attraverso la biografia del giovane deputato socialista rodigino, emerge un uomo di principi, figlio di una famiglia ricca nel povero Polesine, dotato di brillantezza giuridica e di una coerenza morale inattaccabile. La sua storia rappresenta la lotta contro l’avanzata del fascismo, con allarmi lanciati e rimasti inascoltati, e pone in luce alcuni vizi della politica e dell’informazione ancora presenti oggi. L’autore interviene alle ore 21 in dialogo con il vicedirettore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza. Si parla delle guerre attualmente in atto con la giornalista del ‘Foglio’ Cecilia Sala, autrice e voce del podcast Stories, di Chora News, nonché del libro 'L'incendio' (Mondadori). Un racconto corale, straziante e verissimo che mostra in presa diretta «tre incendi che bruciano il mondo» e lo sconvolgono oltre i confini dei paesi in cui sono divampati. Alle ore 21.30, la giornalista presenta il suo reportage intenso e rigoroso, offrendo uno sguardo profondo e toccante su una generazione che vive in contesti di conflitto e tensione in Iran, Ucraina e Afghanistan. Presenta Stefano Costantini. Interviene Dario Vergassola. L’amore necessario' (Marsilio) di Marcello Veneziani è una risposta acuta e diretta al tema 'Where is the love?'. Giornalista, scrittore e intellettuale noto per le sue opere dedicate all’Italia, alle sue tradizioni e alla sua cultura, in quest’ultima pubblicazione offre una riflessione sulla società contemporanea e sull’importanza dell’amore come elemento fondamentale per superare la solitudine e la frammentazione dell’individuo. Alle ore 22, Veneziani propone una filosofia di resistenza che si contrappone all’individualismo assoluto, sottolineando l’importanza della condivisione e della relazione con gli altri. Presenta Giancarlo Fiume, caporedattore TGRPuglia. Barbara Stefanelli, vicedirettore vicario e direttrice del magazine '7', alle ore 22.30 presenta il suo libro 'Love harder' (Solferino). Il saggio racconta le storie delle ribelli iraniane e delle loro famiglie, una generazione che lotta per la libertà e i diritti umani in un contesto oppressivo e sessista. È una narrazione appassionata e testimonianza delle vite di giovani donne iraniane che affrontano la durezza di una Rivoluzione che dura da oltre quarant’anni. Presenta Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile. Federico Palmaroli, in arte Osho, alle ore 23.000 interviene con i suoi sagaci contrappunti all’attualità raccolti in 'Er pugno se fa co la destra o co la sinistra?', edito da Rizzoli, diario di viaggio dell’anno appena trascorso. Un compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe della politica. L’autore lo presenta con un one man show non convenzionale. Alle ore 23.30, chiude gli appuntamenti di piazza dei Serafini, Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, anima de La Zanzara, programma cult su Radio 24. Con ‘Via Crux’ (Cairo) ha scritto un libro che sfida il politically correct imperante, sostenendo che l’egoismo sia il motore del mondo e denunciando la perdita di libertà di espressione e autenticità nelle relazioni umane. Attraverso una serie di temi attuali, come la dittatura delle parole, il buonismo e la lobby LGBTQ+, l’autore offre una riflessione senza filtri sulla società contemporanea, invitando i lettori a mettere in discussione le convenzioni e a riscoprire la vera libertà individuale. Presenta Dario Vergassola. Piazza dell’Orologio L'insegnante e consulente di management Paolo D'Anselmi, autore de 'Il barbiere di Stalin – Critica del lavoro irresponsabile’ (Cacucci), alle ore 19.30, offre uno spaccato del mondo del lavoro che viene raccontato e analizzato in cinque capitoli settoriali: monopoli nazionali, grandi e piccole imprese, amministrazione pubblica, politica e non-profit. Da Nike a Banca d’Italia, da Enel all’Inps, dalla Cappella Sistina ad Autostrade, in cerca del cambiamento che stenta a nascere. tema approfondito nell'incontro 'La sfida della responsabilità sociale d’impresa oltre l'indifferenza'. Alle ore 20.00 Momcilo Jankovic, vice presidente della Società Italiana di Psicologia Pediatrica, presenta 'Famiglie inaspettate’ (Contrasto), libro che nasce dalla lunga esperienza sul campo medico degli autori. Numerosi uomini e donne, ex malati di leucemia o tumore, immortalati nei loro gruppi familiari, e provenienti dalle due Istituzioni Mediche, hanno voluto testimoniare “le seconde vite” dopo la guarigione. Con lui il fotografo Attilio Rossetti e Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana. Marco Ascione, capo della redazione politica del Corriere della Sera, alle ore 20.30, presenta il suo ultimo lavoro 'La profezia di CL' (Solferino). Il libro indaga sulla trasformazione di Comunione e Liberazione (CL) dal suo fondatore don Luigi Giussani fino ai giorni nostri. Il libro esplora le tensioni interne, le dimissioni di Carrón e l’arrivo di Davide Prosperi come nuovo leader, mentre CL si confronta con nuove sfide come l’eutanasia e i diritti omosessuali. Introduce Francesco Strippoli, giornalista del Corriere del Mezzogiorno”. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Basilicata Regione Amica,’ Claudia Durastanti, finalista al Premio Strega 2019, scrittrice e traduttrice italo-americana, lucana da parte di madre, alle ore 21.00, presenta il suo ultimo romanzo 'Missitalia' (ed. La Nave di Teseo). Protagoniste tre donne che attraversano la storia di una Lucania ancestrale. Dal passato si affacciano sul futuro, mostrando le possibilità taciute o solo immaginate. Presenta Enzo Magistà, direttore TGNorba. Alle ore 21.30 Roberto Genovesi, giornalista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, nonché direttore di Rai Libri, ha alle spalle una vasta esperienza e una produzione letteraria di grande successo. Con la sua ultima pubblicazione 'Il mietitore di angeli' (ed. Newton Compton) propone un thriller avvincente ambientato nella Roma fascista del 1938. Romanzo d’esordio per Pegah Moshir Pour: l’attivista italiana di origine iraniana, portavoce dei diritti delle donne ha scritto 'La notte sopra Teheran' (Garzanti), nato dalla sua storia personale. Quella di una famiglia che, non riuscendo a garantire un futuro giusto e sereno alla figlia femmina, sceglie di trasferirsi in Italia da Teheran. Qualche anno dopo tornerà nel paese d’origine a cercare una cugina scomparsa e si esporrà alla pericolosità della vita delle donne in Iran. Da allora con la sua voce, tanto dolce quanto potente, non ha mai smesso di tenere vivo in Italia il dibattito sui diritti delle donne iraniane. Alle ore 22, interviene al Libro Possibile introdotta da Donatella Azzone, conduttrice di Radio Made in Italy. Cathy La Torre, avvocata e attivista specializzata nella tutela dei diritti della comunità LGBTQ+, alle ore 22.30 presenta il suo nuovo romanzo ‘Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato’ (Feltrinelli). In questo libro, La Torre affronta il tema della violenza e della coercizione nei rapporti amorosi, offrendo strumenti legali e pratici per contrastare gli abusi e difendere i propri diritti. L’autrice ci mostra come difenderci e non diventare vittime di soprusi di genere, promuovendo un amore sano e consensuale. Presenta Anna Maria Ferretti, direttrice de L’Edicola del Sud. Dal 23 maggio del 1992, strage di Capaci, Francesca Morvillo è stata ingabbiata e resa invisibile nella definizione «moglie di» Giovanni Falcone, che muore per una tragica fatalità. Invece è stata una magistrata di estremo valore, per oltre sedici anni sostituto procuratore al Tribunale minorile di Palermo dove, con un approccio all’avanguardia, ha cercato di recuperare i bambini finiti in carcere. La giornalista e saggista Sabrina Pisu alle ore 23 presenta ‘Il mio silenzio è una stella’ (Einaudi), storia di inedita di Francesca Morvillo, unica giudice donna uccisa in Italia, nell’attentato di Capaci, accanto a Giovanni Falcone. Un ritratto profondo di una donna libera e riservata, innamorata di un ideale di giustizia, che alle parole ha preferito l’impegno silenzioso e il dovere quotidiano. Presenta Massimiliano Scagliarini, Gazzetta del Mezzogiorno. Ultimo appuntamento di piazza alle ore 23.30 con Enrico Galiano insegnante e creatore della celebre webserie 'Cose da prof', torna con uno dei suoi personaggi più amati: il professor Bove questa volta protagonista di 'Una vita non basta' (Garzanti). In questo romanzo, Galiano esplora le paure che ci impediscono di essere felici attraverso la storia di Teo, un giovane alle prese con le sue sfide personali. Presenta Grazia Rongo, giornalista TgNorba. Terrazza dei Tuffi Alle ore 19 Santa Fizzarotti Selvaggi, scrittrice e poetessa, già Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bari, presenta 'Betelguese...nel respiro di Dio’ (Gagliano), ventuno racconti in forma di poesia. L'autrice esplora temi universali come la creazione, il ciclo della vita e della morte, l'amore e la bellezza delle relazioni, intrecciandoli con la sua profonda conoscenza psicologica e una raffinata sensibilità poetica. Presenta: Michele Cristallo. Intervengono: Donato Favale, Ruggiero Doronzo. Alle ore 19.30 Arianna Gnutti, giornalista e scrittrice, presenta il suo libro 'Se bastasse l’amore' (Piemme). Affronta il tema delicato e attuale dei disturbi dell’alimentazione, con particolare attenzione all’anoressia, che rappresenta la prima causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali in Italia. Attraverso la storia toccante di Maria Beatrice, figlia dell’autrice, il l’autrice racconta il lungo percorso di dolore, sofferenza e resilienza nel mondo della malattia psichiatrica. Il libro offre uno sguardo coinvolgente sulle difficoltà di accesso alle cure, ma anche sulla solidarietà delle altre mamme e sul prezioso supporto del personale medico. È una narrazione coraggiosa e struggente che mette in luce la forza interiore necessaria per affrontare i momenti bui e la speranza che tiene in piedi le vite e le battaglie quotidiane. Se non è amore questo! Presenta: Leo Maggio. Alle ore 20 Pamela Ferlin, collaboratrice del «Corriere della Sera», presenta il suo romanzo d'esordio, 'In questa notte afghana' (Piemme). Ferlin denuncia il tradimento delle promesse dell’Occidente verso le donne afgane, lasciate in una notte oscura dove l’istruzione è vista come una minaccia. Tuttavia, nel buio, sembra intravedersi una luce, una speranza che, nonostante tutto, la loro resilienza possa portare al cambiamento. Presenta: Antonio Bucci. Alle ore 20.30 presentazione della 'Guida ai migliori beach club d’Italia' (Morellini). Per la prima volta, una pubblicazione che raccoglie i 225 migliori stabilimenti balneari italiani: uno strumento insostituibile per quanti vogliono scoprire l’offerta dei beach club del nostro Paese. Redatta dal giornalista Andrea Guolo con l’attrice Tiziana Di Masi, nel ruolo di consulente esperienziale, la rassegna offre recensioni dettagliate di 225 stabilimenti balneari situati in 15 regioni diverse, dislocati lungo oltre novemila chilometri di coste, con affaccio su cinque mari. Ogni scheda racconta l’esperienza, il mood e l’unicità del sito visitato. E per ogni regione sono stati selezionati i cinque migliori. Alle ore 21 Mauro Di Giorgio, medico e scrittore, con 'L’invisibile – Un’indagine del Commissario Ferrer’ (Viola editrice) propone una storia dal ritmo incalzante, che si dipana on the road lungo lo stivale in una sorta di lotta contro il tempo per il killer, che, inseguito dalle forze dell’ordine, è ormai in fuga. La vicenda del romanzo si svolge nell’arco di una settimana, in piena pandemia da Coronavirus. Il commissario Marco Ferrer è incaricato dal boss della Direzione Centrale Anticrimine Michele Ferrante, alias Diabolik, di individuare e fermare quell’uomo misterioso. L’invisibile è un romanzo sulla morte, sul buio esistenziale, ma anche sulla possibile ricerca di un barlume di luce da parte di anime vissute costantemente avvolte dal male e dall’oscurità. Alle ore 21.30 Rosanna Quagliarello, scrittrice e responsabile delle Relazioni Esterne CIHEAM – Istituto Agronomico di Bari, con 'Le due vite di Maroun’ (Manni editore), propone un storia che attinge dal vissuto e all’impegno per il sociale dell’autrice: Maroun ha 22 anni, quando, grazie a un progetto di cooperazione internazionale, parte dal Libano per proseguire gli studi di Agraria a Bari. Presenta Enrica Simonetti della Gazzetta del Mezzogiorno. Alle ore 22 Sandra Lucente, divulgatrice scientifica, docente di Analisi Matematica e Comunicazione della Scienza all’Università di Bari è autrice del nuovo libro 'Quanti? Tanti!' (Deda- lo), dedicato alle potenze di dieci e alla potenza delle domande. Il libro è arricchito dalle vignette di Fabio Magnasciutti e promette di essere un viaggio affascinante nel mondo della matematica. Presenta Roberto Bellotti. Seguendo il filone noir che attraversa la letteratura europea contemporanea, alle ore 22.30 il Libro Possibile propone un incontro con Víctor del Árbol, autore che in Spagna è tra i più affermati esponenti del genere thriller-noir. Ex membro della polizia della Comunità Autonoma della Catalogna, presenta il suo ultimo libro 'Nessuno su questa terra' (ed. Elliot). Il romanzo intenso e sorretto da una lingua elegante esplora le vertigini dell’animo umano, narrando anche dal punto di vista dell’assassino. Un’avventura mozzafiato nella terra di nessuno. Presenta Annarita Briganti. Elvio Carrieri è una giovane promessa della narrativa. Appena ventenne, barese di nascita, è scrittore, poeta e musicista. I suoi versi sono pubblicati per la prima volta sulle pagine ba- resi di 'La Repubblica' quando ha quindici anni e poi su siti letterari e giornali nazionali. Vincitore di premi, debutta con il suo primo romanzo ‘Poveri a noi’ (ed. Ventenas). Lo ha scritto in una sola settimana, un capitolo ogni notte (arrivava all’alba via mail allo scrittore Francesco Forlani), nell’estate del 2023 mentre sosteneva l’esame di maturità. Carrieri ha scritto una storia di amicizia tra tre giovani protagonisti sullo sfondo di una città, Bari, ormai ridotta cinicamente alla sua anima scheletrica e post-industriale, tormentata da scandali locali e da losche manovre politiche. Alle ore 23 l’autore presenta il suo libro in dialogo con Francesco Lasorsa. Alessandro Rivali, autore di libri di poesie e opere di saggistica, ambienta 'Il mio nome nel vento', (Mondadori) durante la guerra civile spagnola del 1936, seguendo la famiglia Moncalvi, titolare di una rinomata gastronomia a Barcellona, nel loro viaggio verso l’Italia alla ricerca di salvezza. Con un’intensa trama che mescola storia e sentimenti, Rivali conduce il lettore attraverso i dolori e le speranze di una famiglia divisa dalla guerra. Appuntamento alle ore 23.30, presenta la giornalista Annalisa Tatarella. La Fondazione Pino Pascali cura alcune pagine del #iLP24 dedicate con il progetto tematico ‘Espressioni del Contemporaneo’, ciclo di presentazioni di libri dedicati all’arte e ai linguaggi contemporanei. Coinvolge autori di livello nazionale e internazionale come la storica dell'arte Lisa Parola che alle ore 18 presenta 'Giù i monumenti' (Einaudi). Oggi più che mai abbiamo cambiato il modo di guardare ai monumenti. Non più solo ricordo del passato ma anche informazione preziosa sul presente. Oggi i monumenti sono abbattuti, cancellati o modificati. È già accaduto nella storia e sempre durante svolte epocali, come per esempio gli anni della Rivoluzione francese o quelli della decomunistizzazione nell’Europa dell’Est. È quindi il momento giusto per provare a rispondere ad alcune domande cruciali: qual è il ruolo dei monumenti? Perché il loro abbattimento suscita così tanto scalpore? Ed è giusto, talvolta, buttarli giù? Una questione aperta, tra arte e democrazia. Introduce Giuseppe Teofilo, direttore artistico della Fondazione Pino Pascali. Alle ore 18.30 René de Picciotto, banchiere internazionale e imprenditore seriale, viene raccontata nel libro che ha scritto con Vito Bianchi, 'René. Una vita' (Adda Editore). Una figura che ha resistito ai cambiamenti repentini di stagioni politiche, sociali e morali, con le continue rigenerazioni affettive e professionali, attraversa ottant’anni di storia, costellata dall’incontro con personaggi a volte intriganti come Maria Callas o re Farouk d’Egitto. Presenta Vito Bianchi, scrittore, archeologo e autore TV. Ricordiamo che durante i giorni del Festival a Polignano a Mare, si potrà visitare l’installazione unica e coinvolgente di "30 altalene" dell’apprezzato artista Francesco Arena. Questa opera consiste in trenta altalene disposte in vari punti della città, realizzate in bronzo e ognuna recante un aforisma, una frase o una breve poesia. Le altalene, di forme e dimensioni leggermente diverse, ospiteranno citazioni di scrittori, poeti e filosofi invitati dall'artista. L'opera, che ha una dimensione collettiva, sarà disponibile per la fruizione di tutti, residenti e turisti, e potrà essere attivata dal pubblico stesso. Questo intervento artistico, che dialoga con la tradizione delle altalene e dei canti all'altalena tipici della cultura popolare pugliese, si inserisce in modo organico nel tessuto cittadino, promuovendo l'interazione e la condivisione tra le persone. Dopo un periodo temporaneo, alcune altalene rimarranno permanentemente nel borgo di Domenico Modugno, mentre altre diventeranno patrimonio della Regione Puglia e saranno installate in altri comuni, mantenendo viva l'opera e la sua interazione con diverse realtà locali.alle ore 17.30 Domenico Grassi con 'Testamento di una falsa giovinezza di Martin Grassi’ (Fides). Presenta: Irene Martinoalle ore 18.30 Federica Dalla serra con 'Fino in fondo'. Presenta: Pinuccia Perrini.alle ore 19 Giuseppe Milella con 'Pagine nel tempo'. Presenta: Maria Grazia Gravinaalle ore 19.30 Angelo Battista con 'Nuovo vocabolario dell'intelligenza emotiva ed altro...'.Presenta: Annalisa Stellacci.Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare.Direzione artistica del Libro Possibile: Rosella Santoro.Presidente Libro Possibile: Gianluca Loliva.