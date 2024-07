Punto nascita dell'ospedale di Galatina a rischio chiusura, Pagliaro: 'Emiliano intervenga subito'

BARI - Il punto nascita dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina è a rischio chiusura, nonostante le rassicurazioni ricevute in precedenza. Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani, lancia un appello urgente al governatore Michele Emiliano per evitare questa grave perdita per la sanità salentina.Pagliaro ha espresso preoccupazione in una nota, ricordando l'ispezione del giugno 2023 e le discussioni in Commissione Sanità ad aprile, durante le quali era stato assicurato che la chiusura non sarebbe avvenuta. Tuttavia, ora si teme il peggio per il secondo punto nascita più importante dopo il Fazzi di Lecce, che nel 2023 ha registrato 602 parti."Chiediamo dunque al governatore della Puglia, Michele Emiliano, in qualità di assessore alla Sanità, di intervenire subito per scongiurare una chiusura che rappresenterebbe una grave perdita per la sanità pubblica salentina. Un punto nascita in meno vuol dire un presidio di prossimità in meno, un legame con il territorio che si spezza," afferma Pagliaro.Il consigliere regionale sottolinea l'importanza di rafforzare le strutture esistenti, denunciando il progressivo smantellamento degli ospedali locali. "È inaccettabile che un servizio essenziale come il punto nascita venga messo in discussione. Chiediamo una soluzione immediata e definitiva per garantire la continuità di questo servizio per il vasto bacino d’utenza di riferimento dell’ospedale di Galatina," conclude Pagliaro.