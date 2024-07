Lisbona, nei digital store il nuovo singolo “Tutte le tue labbra” co prodotto con Dave Tr

Il cantautore Lisbona torna con il nuovo singolo “Tutte le tue labbra”(Digital Noises/Fuga), che arriva da una serie di composizioni scaturite dalla collaborazione con il produttore e co-protagonista del percorso live, DaveTr. ''Tutte le tue labbra'' è un brano dalle sonorità elettro pop che ti cattura al primo ascolto.

La parte cantautoriale, formata da testi e accordi, si mescola con le componenti produttive di Dave Tr. La composizione a quattro mani si distingue per l'uso di pad rarefatti, di una cassa rotonda e penetrante, e degli snare registrati con un rullante Ludwig.

“Se cerco ancora te poi andrò all’inferno con tutte le tue labbra…” “Considerare” deriva dalla scomposizione di due parole: “con”, comparazione, osservazione, e “sidera”, stelle, astri, costellazioni. Essendo opinione degli antichi che il fato venisse descritto nelle stelle, considerare voleva appunto significare guardare quello che gli astri suggerivano e comportarsi come meglio conveniva, adattandosi a quell’indicazione. “Desiderare”, invece, è il suo opposto. “Desiderare” significa osservare quello che c’è e scegliere quello che si vuole. Il desiderio è così che nasce, da una scelta. “Tutte le tue labbra” è un brano che parla di desiderio. Desiderio per un pensiero insistente, un’attrazione che i contorni suggeriscono di nascondere, ossessione per un corpo e per la mente connessa che ne rende irrinunciabile l’intrigo.