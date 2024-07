Il Parco Archeologico di Manduria potrà essere visitato durante l’estate, a settembre l’inaugurazione ufficiale

MANDURIA (TA) - Il Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria, in attesa della chiusura delle ultime procedure amministrative e burocratiche effettuate dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura- Puglia, diretto dall’arch. Maria Piccarreta, da oggi è a disposizione del Comune di Manduria per eventuali visite guidate rivolte sia ai manduriani che ai turisti affinché possano conoscere e apprezzare questo luogo straordinario tornato al suo antico splendore grazie ad un imponente progetto di riqualificazione e valorizzazione per il quale il Segretariato Regionale del MiC Puglia ha ricevuto un finanziamento europeo dell’importo complessivo di € 3.800.000,00 (arch. Maria Franchini, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), arch. Francesco Longobardi, progettista e direttore dei lavori, dott.ssa Laura Masiello, direttore scientifico per gli aspetti archeologici. - Il Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria, in attesa della chiusura delle ultime procedure amministrative e burocratiche effettuate dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura- Puglia, diretto dall’arch. Maria Piccarreta, da oggi è a disposizione del Comune di Manduria per eventuali visite guidate rivolte sia ai manduriani che ai turisti affinché possano conoscere e apprezzare questo luogo straordinario tornato al suo antico splendore grazie ad un imponente progetto di riqualificazione e valorizzazione per il quale il Segretariato Regionale del MiC Puglia ha ricevuto un finanziamento europeo dell’importo complessivo di € 3.800.000,00 (arch. Maria Franchini, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), arch. Francesco Longobardi, progettista e direttore dei lavori, dott.ssa Laura Masiello, direttore scientifico per gli aspetti archeologici.





Nel prossimo mese di settembre, una volta terminata l’ultima parte dell’iter amministrativo, si terrà l’evento di inaugurazione del Parco Archeologico.





"Il Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria è un capolavoro storico dal valore inestimabile, avergli restituito la sua antica bellezza è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione" spiega l’arch. Maria Piccarreta "Tutto ciò è stato possibile grazie ad una squadra di professionisti che hanno lavorato senza sosta con dedizione e passione. Oggi iniziamo a restituire non solo a Manduria, ma a tutta la Puglia e a tutti coloro che sono in vacanza in questa splendida regione, un Parco Archeologico unico al mondo in grado di far compiere al visitatore un viaggio nel tempo regalando emozioni e stupore. C’è davvero da restare incantati davanti a tanta suggestiva bellezza".





"Ringrazio di cuore il Segretariato regionale del MiC Puglia, dall’architetto Maria Piccarreta agli architetti Maria Franchini e Francesco Longobardi, per tutto quello che hanno fatto, un eccellente lavoro di squadra che ha permesso la fine di importanti lavori di riqualificazione" dichiara il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro "Da oggi, grazie ad una consegna anticipata e in attesa della chiusura delle ultime procedure amministrative, il nostro bellissimo Parco Archeologico delle Mura Messapiche potrà essere visitato non solo dai manduriani, ma anche dalle migliaia di turisti che in questo periodo sono già presenti sia sulle nostre marine che su quelle di tutto il Salento. Con visite guidate nel tardo pomeriggio e in serata, daremo la possibilità a chi verrà a trovarci di scoprire questo meraviglioso gioiello".