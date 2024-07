BARI – Giovedì 4 luglio 2024, a partire dalle ore 18.30, si terrà un incontro affascinante e ricco di storia presso la Corte di Palazzo Bianchi Dottula, situato in strada dei Dottula 10, nel cuore di Bari Vecchia. L'evento, intitolato "Lo Zafferano in Terra di Bari - tra Isabella d'Aragona, i Mercanti Tedeschi e la Fiera di San Nicola (XV-XVI sec.)", è parte della rassegna culturale e letteraria "Incontri-in-corte" promossa dall'Aps Martinus.L'incontro inizierà con i saluti di Giancarlo Liuzzi, vice presidente dell'Aps Martinus, l'associazione che coordina il progetto di restauro e rifunzionalizzazione della chiesa di San Martino. Seguirà la presentazione della ricerca storica da parte di Vito Ricci, studioso indipendente e appassionato di storia del Mezzogiorno d'Italia, autore di numerosi saggi. Insieme a lui, interverrà la storica e scrittrice Angela Campanella.Nel corso del Medioevo, lo zafferano era una delle spezie più preziose e versatili, utilizzata in diversi ambiti e oggetto di intensi scambi commerciali internazionali. L'Italia era tra i principali produttori europei, con coltivazioni diffuse in diverse regioni come Toscana, Abruzzi, Lombardia, Umbria, Marche e Puglia.In Puglia, seconda per importanza nel Regno di Napoli, la crococoltura era particolarmente sviluppata nel Salento, ma anche la Terra di Bari giocava un ruolo significativo. Sebbene la qualità dello zafferano pugliese fosse considerata inferiore rispetto a quella abruzzese, lo zima delle Puglie tra XV e XVI secolo aveva una sua collocazione sui mercati europei, grazie alla domanda di mercanti tedeschi, veneziani e fiorentini.L'evento rappresenta un'occasione unica per scoprire le dinamiche storiche e commerciali legate alla coltivazione dello zafferano in Puglia, un tema poco esplorato ma di grande rilevanza. L'incontro è aperto al pubblico e l'ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di approfondire un capitolo affascinante della storia locale.Non perdete questa opportunità di immergervi nel passato e conoscere meglio un aspetto peculiare della cultura e dell'economia pugliese. Vi aspettiamo giovedì 4 luglio alle 18.30 presso la Corte di Palazzo Bianchi Dottula per un viaggio nel tempo tra spezie, mercanti e nobili figure storiche.