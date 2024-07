Tragedia a Fasano, Clelia Ditano precipita nel vano ascensore e perde la vita: indagini in corso

La dinamica dell’incidente



I Carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e per determinare l'orario preciso dell'evento. A lanciare l’allarme sono stati i genitori di Clelia, preoccupati perché la figlia non era rientrata a casa. Dopo aver tentato invano di contattarla al cellulare, hanno sentito la suoneria provenire dal vano ascensore. In preda all'angoscia, hanno allertato un manutentore che ha fatto la terribile scoperta.



I soccorsi



Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per recuperare il corpo della giovane. L’ascensore è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti e verificare le cause tecniche che hanno portato al tragico incidente.



La reazione della comunità



La notizia della morte di Clelia Ditano ha scosso profondamente la comunità di Fasano, dove la giovane era molto conosciuta e benvoluta. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e sostegno alla famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto devastante. Clelia, ricordata come una ragazza solare e piena di vita, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi l'ha conosciuta.



Le indagini in corso



Le indagini proseguono per chiarire tutte le circostanze dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. L'attenzione è ora focalizzata sulle condizioni dell'ascensore e sulla verifica del corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, che avrebbero dovuto impedire l’apertura della porta al quarto piano in assenza della cabina.

