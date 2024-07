Paolini ko al Roland Garros, sogno francese infranto

Instagram

PARIGI – Un'altra delusione per il tennis italiano alle porte di Parigi. Jasmine Paolini, la numero uno del nostro Paese, è stata costretta ad abbandonare il torneo del Roland Garros al terzo turno. A fermarla, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova che, dopo una partita combattuta, ha avuto la meglio sull'azzurra con il punteggio di 5-7, 6-3, 5-7.Nonostante un inizio promettente e un primo set conquistato, Paolini non è riuscita a mantenere il vantaggio, subendo la reazione della sua avversaria. Il match è stato caratterizzato da lunghi scambi e da un alto livello tecnico, ma alla fine è stata Schmiedlova a mostrare maggiore freddezza nei momenti cruciali.Con questa sconfitta, si infrangono le speranze dell'azzurra di raggiungere le fasi finali del torneo parigino. Paolini, che era considerata una delle favorite per il titolo, lascia così un po' di amaro in bocca agli appassionati italiani.