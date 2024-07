Locorotondo Experience, visite guidate e attività a luglio e agosto 2024

LOCOROTONDO - Per l'estate 2024, nei mesi di luglio e agosto, l'Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria APS ETS, nell’ambito delle attività dell’Info-Point Locorotondo, gestito in collaborazione con il Comune di Locorotondo, propone diverse tipologie di visite guidate e laboratori, condotti dalle guide turistiche abilitate dell’associazione, e rinnovando belle e importanti collaborazioni, quali con Turnè Srl per il Viva Festival, Il Tre Ruote Ebbro APS per il Museo Perle di Memoria, Entroterre Cultura nel borgo per la rassegna Libri nei vicoli del Borgo, Anteas Locorotondo.Di seguito il calendario:Ritornano le visite guidate a partenza fissa del centro storico di Locorotondo. Un tour esclusivo alla scoperta di scorci, monumenti e tradizioni del borgo e della Valle d’Itria. - Ogni martedì alle 10.30 tour in lingua inglese/francese - Ogni venerdì alle 18.00 Tour guidato in lingua italiana- Venerdì 2 agosto 2024 ore 18.00Sguardi sul Viva Festival: visita guidata tematica dal centro storico di Locorotondo ai luoghi del Festival con sosta presso il Museo Perle di Memoria, alla scoperta del suo archivio di musica popolare (in collaborazione con Viva Festival e Il Tre Ruote Ebbro APS)- Sabato 3 agosto 2024 ore 18.00Parole e suoni sul Viva Festival: Visita guidata tematica dal centro storico di Locorotondo ai luoghi del Festival, alla scoperta di scorci artistico-musicali tra i vicoli (in collaborazione con Viva Festival, Libri nei vicoli del borgo e Locorotondo Città che Legge)- Martedì 20 agosto 2024 ore 18.00A scuola di orecchiette: laboratorio di orecchiette tra i vicoli con l'Anteas Locorotondo(previste riduzioni per gruppi e famiglie e per possessori di ticket del Viva) Info - Point Locorotondo, Via Morelli, 24 – 70010 Locorotondo (BA) Tel. +39 080 4312788 infopointlocorotondo@gmail.comNel corso della stagione estiva sono state, inoltre, confermate, tra le altre, interessanti collaborazioni, quali con U Jùse APS per il Festival Esseri Urbani, Euforica APS per LUMinARIA, L’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Locorotondo per il Festival del Dilettante, il Tre Ruote Ebbro Aps per il Girotondo dell’Educazione.Altre novità sono in arrivo.Per tutti gli aggiornamenti è sempre possibile essere iscritti alla newsletter dell’Info-Point Locorotondo e/o seguire i canali social- Facebook : Info-Point Locorotondo https://www.facebook.com/InfoPointLocorotondo- Instagram : @infopointlocorotondo https://www.instagram.com/infopointlocorotondo/