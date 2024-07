'L'ultima settimana di settembre' di Gianni De Blasi in Anteprima al Giffoni Film Festival

GIFFONI VALLE PIANA - Domani, venerdì 19 luglio, il Giffoni Film Festival darà il via alla sua edizione con l'anteprima di apertura del film "L'Ultima Settimana di Settembre", opera prima del regista pugliese Gianni De Blasi. La pellicola, che vede tra i protagonisti Diego Abatantuono e il giovane Biagio Venditti, sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 12 settembre, distribuita da Medusa Film.

Un Film Girato in Puglia

Il film, girato in Puglia nell'ottobre 2023, ha avuto come location Lecce, Nardò e Gallipoli. Prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in associazione con Passo Uno Cinema e Medusa Film, e in collaborazione con Prime Video, "L'Ultima Settimana di Settembre" ha ricevuto il sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

La Trama

Diego Abatantuono interpreta Pietro Rinaldi, un anziano scrittore in declino che, rimasto vedovo, decide di porre fine alla sua vita il giorno del suo compleanno. Tuttavia, i suoi piani vengono sconvolti dalla tragica morte della figlia e del genero in un incidente automobilistico, evento che lo costringe a prendersi cura del nipote adolescente, Mattia, interpretato da Biagio Venditti. La trama si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena e avvenimenti inaspettati che cambieranno per sempre il destino dei protagonisti.

Produzione e Collaborazioni

Il lungometraggio, scritto da Pippo Mezzapesa, Antonella W. Gaeta e Gianni De Blasi, è tratto dal libro omonimo di Lorenzo Licalzi (Rizzoli). La produzione ha visto l'impiego di oltre 30 unità lavorative pugliesi, sottolineando l'importanza della collaborazione con Apulia Film Commission e il sostegno economico proveniente dalle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Riflessioni del Regista

Gianni De Blasi, nato 45 anni fa a Scorrano, in provincia di Lecce, ha voluto raccontare una storia di rinascita e di scoperta attraverso il rapporto tra un nonno e il suo nipote adolescente. "È un film che parla di speranza e di nuove possibilità, anche nei momenti più bui della vita," ha dichiarato De Blasi.

Aspettative per il Futuro

Con questa opera prima, De Blasi si inserisce nel panorama del cinema italiano con una storia toccante e profonda, ambientata in una Puglia ricca di storia e di bellezze naturali. L'anteprima al Giffoni Film Festival rappresenta un'importante vetrina per il film, che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico italiano quando arriverà nelle sale a settembre.