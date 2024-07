Lungomare di Libri: la memoria del mare

BARI - La quarta edizione di "Lungomare di Libri" si terrà a Bari dal 5 al 7 luglio 2024, con il tema centrale "La memoria del mare". Questo evento letterario trasformerà il capoluogo pugliese in una libreria a cielo aperto, coinvolgendo librerie ed editori locali lungo un percorso che include luoghi simbolo della città come la Muraglia, Largo Vito Maurogiovanni, Fortino Sant’Antonio, Piazza del Ferrarese, Mercato del Pesce e Spazio Murat.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Bari e dall'Associazione I Presìdi del Libro, con il supporto della Regione Puglia, è organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Durante i tre giorni dell'evento, il mare sarà il filo conduttore di lezioni magistrali, presentazioni di libri, reading e attività per tutte le età, esplorando il mare come fonte di ispirazione poetica, simbolo di unione tra popoli, custode di memorie storiche, ma anche testimone di tragedie e speranze.

Programma e Ospiti

Lungomare di Libri offrirà oltre 60 appuntamenti, iniziando venerdì 5 luglio con i consigli di lettura delle librerie locali e l'inaugurazione della mostra dell'illustratore Armin Greder al Museo Civico. Tra le lezioni magistrali, si segnala quella di Annalisa Camilli sulle migrazioni nel Mediterraneo, Björn Larsson sul mare in letteratura, e Silvio Perrella sulla poesia del mare.

Tra gli autori presenti: Cristina Cassar Scalia, Emanuele Aldovrandi, Saba Anglana, Luca Bizzarri, Elvio Carrieri, Filippo Ceccarelli, Gabriella Genisi, Francesco Carofiglio, Lorenza Gentile, Marcello Introna, Andrea Piva, Alessandro Vanoli e Antonella Viola. Inoltre, il programma prevede laboratori per bambini, come quello di Vittoria Facchini, e incontri serali con musica e letture, come le esibizioni delle cantautrici Ashes e Chiara Cami.

Mostre ed Eventi Collaterali

Oltre agli incontri letterari, sarà inaugurata una mostra al Museo Civico con le opere di Armin Greder, visibile fino al 7 luglio e prorogata per agosto. Al Museo Archeologico di Santa Scolastica sarà presentata l'installazione permanente di Agnese Purgatorio.

Partecipazione e Informazioni

Tutti gli eventi di Lungomare di Libri sono gratuiti fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile visitare il sito [www.salonelibro.it](http://www.salonelibro.it).

Lungomare di Libri rappresenta un'importante occasione per promuovere la lettura e la cultura attraverso il coinvolgimento delle realtà locali e la valorizzazione del territorio, offrendo a lettori e visitatori un'esperienza unica tra libri e mare.