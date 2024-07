Manduria, torna 'Forum in Masseria' la sesta edizione della rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners

Dal 5 al 7 luglio, a Manduria, dieci panel per fare il punto sulle prospettive economiche e politiche dell’Italia post europee e G7, con i Vice Premier Salvini e Tajani, i ministri Calderone, Fitto, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci, Urso, il Viceministro Leo ed esponenti di spicco dell’industria e dell’imprenditoria.





MANDURIA (TA) – A valle dell’appuntamento elettorale di inizio giugno e a seguito del G7 a guida italiana, come si ridisegna lo scenario macroeconomico a livello internazionale? E quali sono le prospettive di sviluppo per le imprese Italiane? Sono queste le domande a cui si propone di rispondere la sesta edizione di "Forum in Masseria", la rassegna economica e politica ideata e organizzata da Bruno Vespa con la società di consulenza strategica per la comunicazione Comin & Partners, che, dopo l’appuntamento invernale alle Terme di Saturnia, torna nella sua storica cornice pugliese a Manduria, dal 5 al 7 luglio.





Durante la tre giorni, dal titolo "La nuova Europa: il ruolo del nostro Paese e delle nostre imprese nel contesto internazionale", si alterneranno sul palco più di 40 ospiti del mondo industriale e istituzionale, tra cui dieci Ministri, un Viceministro, un Presidente di Regione e altri esponenti politici.





Nei dieci panel, moderati da Bruno Vespa, verranno discusse le prospettive economiche e politiche del Paese in Europa, il rapporto tra gli Stati dell’area Euro e tra l’UE e le altre potenze mondiali. Si approfondiranno, poi, i temi della neutralità tecnologica, della transizione energetica e dell’innovazione, ma anche le sfide della mobilità elettrica, della denatalità e della politica industriale europea. Tra i vari argomenti affrontati anche il Piano Mattei, la Politica Agricola Comune, le prospettive dell’Intelligenza Artificiale e il futuro della cybersicurezza.





Nel corso dell’evento, interverranno i Vicepremier Salvini e Tajani e i Ministri Calderone, Fitto, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Pichetto Fratin, Schillaci, e Urso. Tra gli ospiti politici anche il Viceministro Leo, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il Presidente ANCI Antonio Decaro.





Alla kermesse parteciperanno, inoltre, rappresentanti di spicco dell’imprenditoria e dell’associazionismo: Ornella Barra, Federica Brancaccio, Valentino Confalone, Valerio D’Angelo, Fabrizio Di Amato, Marcello Di Caterina, Emanuele di Palma, Massimiliano Di Silvestre, Maria Bianca Farina, Ernesto Fürstenberg Fassio, Diego Galli, Marco Hannapel, Mariangela Marseglia, Fabrizio Palermo, Ettore Prandini, Andrea Prete, Vincenzo Ranieri, Emanuela Trentin, Roberto Tomasi, Fabio Vaccarono e Toni Volpe.





Partner dell’intera iniziativa sono: AISCAT Servizi, ALIS, AMAZON, ANCE, ANGELINI, ANIA, Autostrade per l’Italia, Banca Ifis, BCC San Marzano, BMW Italia, Coldiretti, ENEL, Eni, Fincantieri, Fiven, Gruppo FS, MAIRE, Multiversity, Novartis, Philip Morris Italia, Renantis/BlueFloat Energy, Siram Veolia, Walgreens Boots Alliance.