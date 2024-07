MARTANO - Il 21 luglio (Piazzetta Matteotti, ore 22, ingresso libero) si conclude il corso di teatro per bambini, ragazzi e adulti condotto da Maria Margherita Manco (foto) con un divertente spettacolo sui viaggi nel tempo ispirato da grandi nomi della letteratura mondiale come Gianni Rodari, Karl Valentine e Italo Calvino.Lo spettacolo vede in scena alcuni degli allievi che hanno seguito le lezioni del corso di teatro (Anna Grazia Biancamano, Maria Charlotte Cornacchia, Lucrezia Guido, Sabrina Landi, Maria Lucia Stella, Simona Stomeo).Impreziosisce la serata, dopo lo spettacolo, il concerto di Marco Della Gatta.L'affascinante sonorità del piano elettrico nel jazz, nel soul e nelle riletture di compositori del Novecento. Da Bartok a Bill Evans, Chick Corea, Roy Ayers.Info 338/4960251.