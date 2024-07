Joe Biden a un passo dal ritiro: il presidente USA studia una exit strategy

Lev Radin/Shutterstock

Non si fermano le indiscrezioni che vedono Joe Biden a un passo dal ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. Secondo voci sempre più insistenti, il presidente degli Stati Uniti starebbe valutando una exit strategy, preoccupato dai sondaggi che lo vedono perdere "a valanga" contro Donald Trump nelle prossime elezioni presidenziali.Il New York Times riporta che Biden potrebbe annunciare la sua rinuncia a candidarsi per un secondo mandato dopo la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington. Netanyahu è atteso mercoledì al Congresso per un discorso, e alcuni consiglieri del presidente, citati dal quotidiano americano, ritengono che i rapporti tesi su Gaza con Netanyahu, che sarà ricevuto alla Casa Bianca lunedì, possano influenzare la decisione di Biden. Il presidente non vorrebbe infatti presentarsi senza un ruolo chiaro e definito in questa delicata situazione internazionale.Nonostante queste voci, le dichiarazioni ufficiali smentiscono categoricamente un possibile ritiro. Biden, recentemente colpito dal Covid, ha assicurato: "Tornerò a fare campagna la settimana prossima".La situazione rimane in evoluzione e non mancano le speculazioni su quale sarà la prossima mossa del presidente Biden, mentre gli occhi del mondo restano puntati sulla politica americana e sulle prossime elezioni presidenziali.