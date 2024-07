Pierluigi Balducci e il suo ensemble "Kosmos e Chaos" in scena a Trani per Jazz a Corte

TRANI - Il prossimo appuntamento di Jazz a Corte vedrà protagonista Pierluigi Balducci con il suo ensemble "Kosmos e Chaos" a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, domenica 21 luglio. Questo nuovo progetto del bassista e compositore Balducci è caratterizzato dalla presenza della vellutata voce di Badrya Razem, una delle interpreti più interessanti del panorama canoro contemporaneo. TRANI - Il prossimo appuntamento di Jazz a Corte vedrà protagonista Pierluigi Balducci con il suo ensemble "Kosmos e Chaos" a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, domenica 21 luglio. Questo nuovo progetto del bassista e compositore Balducci è caratterizzato dalla presenza della vellutata voce di Badrya Razem, una delle interpreti più interessanti del panorama canoro contemporaneo.





Le musiche, fortemente immaginifiche, sono interpretate dal consueto trio di Balducci al basso elettrico, con Fabrizio Savino alla chitarra elettrica e Dario Congedo alla batteria. Per l'occasione, il trio sarà arricchito dal giovane vibrafonista Vitantonio Gasparro e dalla Razem, emozione pura alla voce. Il risultato è un repertorio dalla grande capacità di suggestione e dal forte impatto evocativo, a cavallo tra buona scrittura e geniale improvvisazione.





Il concerto promette di essere un’esperienza unica: sogni raccontati con le note, canzoni visionarie da ascoltare ad occhi chiusi, finestre verso un ‘altrove’ fatto di suoni e silenzi. Il repertorio include capolavori di Keith Jarrett, John Taylor, Jan Garbarek, Tom Harrell e Kenny Wheeler, alternati alle composizioni originali di Balducci, alcune tratte dal suo ultimo lavoro edito dalla casa discografica Dodicilune nel 2020, e altre di più recente pubblicazione.





Gli antichi greci contrapponevano il cosmo al caos: il cosmo rappresenta l'universo come un insieme armonico e ordinato, in contrasto con il caos della materia. "Kosmos e Chaos" incarna questo dualismo, rispecchiando l'essenza stessa dell'universo e riscoprendo le radici della melodia nella tessitura jazzistica. L’idea alla base del progetto è di mettere al centro il fare musica come metafora della vita stessa: dialogo, improvvisazione, flusso di energia, processo continuo di tensione e distensione, di ordine e disordine, di attesa e sorpresa.





Pierluigi Balducci, bassista e compositore tra i più attivi della scena jazzistica italiana, ha calcato i palchi di festival e jazz club in Italia, Europa e in tutto il mondo, collaborando con numerosi musicisti di fama internazionale. È membro del trio Amori Sospesi con Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno, e ha al suo attivo performance per emittenti radiofoniche come Rai Radio3, ORF, MBC e Bayerischer Rundfunk. Dal 2006 è artista della Dodicilune e il suo lavoro è stato ampiamente recensito dalla stampa specializzata. Il "Jazzit Award" lo include nella top ten dei migliori bassisti elettrici italiani di jazz. Attualmente è docente di basso elettrico e di tecniche di improvvisazione al Conservatorio “E. Duni” di Matera.





I biglietti per il concerto possono essere acquistati presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani o online tramite Vivaticket. Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) € 25,00; posto unico (non numerato) € 20,00. È possibile acquistare i biglietti anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito esclusivamente al botteghino.





### Informazioni utili:

- **Data:** Domenica 21 luglio

- **Orario:** Spettacolo alle 21:00, porte aperte dalle 20:30

- **Luogo:** Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani (BT)

- **Info e contatti:** Tel. 0883.50.00.44, [www.palazzodelleartibeltrani.it](http://www.palazzodelleartibeltrani.it)





### Acquisto biglietti:

- [Kosmos & Chaos Pierluigi Balducci ensemble](https://www.vivaticket.com/it/ticket/kosmos-chaos/231676)

- [Programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani](https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061)

- [Brochure eventi](https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.html)





La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata dall’Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, e l’intervento della Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese.