Martina di 'Amici' domani al centro commerciale 'AppiAnticA'

MESAGNE - Martina Giovannini, talentuosa concorrente dell’edizione 2023 della trasmissione “Amici”, domani - domenica 14 luglio a partire dalle ore 18:30 - sarà ospite al centro commerciale AppiAnticA di Mesagne. Accanto ai dj di Radio Ciccio Riccio, la ventiquattrenne si esibirà in un minilive di presentazione del suo primo EP “Al centro del panorama”.Martina, dottoressa in Biotecnologie con la passione del canto, nel 2021 ha trionfato nella categoria “Interpreti e artist of the year” al Tour Music Fest. Al talent show di Canale 5, ha fatto il suo ingresso lo scorso 26 novembre, concorrendo nella squadra della docente Anna Pettinelli. Attiva sui social, attraverso cui condivide soprattutto le sue esibizioni musicali, la giovane cantante romana ama proporre cover di grandi artisti come Mina e Sia, facendo valere il suo talento senza l'ausilio dell'autotune. "Al centro del panorama" è il suo primo progetto discografico, una produzione grazie alla quale è possibile apprezzare la straordinaria estensione vocale di un’artista dall’anima soul con una preparazione tecnica che le consente di spaziare con estrema naturalezza tra generi musicali diversi.