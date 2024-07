Martina Franca, sabato 20 luglio inaugurazione della mostra semipermanente 'Magica Valle d’Itria e Festival….50 anni in una passeggiata'

MARTINA FRANCA (TA) - Proseguono le iniziative nella città di Martina Franca: sabato 20 luglio alle ore 11, nella piazzetta Gioconda De Vito (in via Bellini fronte parcheggio Orti del Duca), organizzata dalla associazione Magica Valle d'Itria, si terrà l’inaugurazione della mostra semipermanente "Magica Valle d’Itria e Festival….50 anni in una passeggiata". - Proseguono le iniziative nella città di Martina Franca: sabato 20 luglio alle ore 11, nella piazzetta Gioconda De Vito (in via Bellini fronte parcheggio Orti del Duca), organizzata dalla associazione Magica Valle d'Itria, si terrà l’inaugurazione della mostra semipermanente "Magica Valle d’Itria e Festival….50 anni in una passeggiata".





In mostra locandine storiche del festival, una per ciascuna edizione, distribuite nel cuore della città vecchia assieme a circa 100 fotografie, degli spettacoli che si sono susseguiti sul palco del Festival della Valle d'Itria, sistemate sugli sportelli dei contatori del gas di città per impreziosire il percorso.





Una iniziativa di promozione turistica e culturale che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Martina Franca e il sostegno dei commercianti: attraverso il loro contributo economico, hanno reso possibile la riproduzione delle locandine e delle stampa fotografiche su supporti in alluminio.





"'50 anni in una passeggiata’ - spiega la presidente dell'associazione Magica Valle d'Itria Antonella Caroli - vuole essere un tributo al Festival, ma anche alla città. Una mostra che vuole dare ai visitatori la possibilità di interagire con la bellezza del territorio passeggiando in aree della città poco conosciute, ricche di chiese e palazzi, non presenti sulle guide turistiche, ma ugualmente significative dal punto di vista storico e architettonico".





All’inaugurazione parteciperanno, fra gli altri, il presidente del Festival della Valle d’Itria, Michele Punzi, e una folta rappresentanza di giunta e consiglieri comunali. Non è esclusa la partecipazione del sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano.





Per info: Antonella Caroli 3337477465