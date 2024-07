'Salento Book Festival', domani a Galatone e Parabita e giovedì a Nardò le prossime tappe

Walter Veltroni (Foto Alessandra Fuccillo)

Domani a Galatone e Parabita e giovedì a Nardò le prossime tappe del Salento Book Festival con Walter Veltroni, Carlo Bravetti, Don Alberto Ravagnani e Lorella Di Biase.





La più grande rassegna itinerante pugliese legata ai libri anche quest’anno porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli, antichi palazzi, per vivere il Salento attraverso “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori”.





Mercoledì 17 luglio Parabita e Galatone





Nella serata di mercoledì 17 luglio il Salento Book sarà in contemporanea in due diverse città del Salento. A Parabita, in Piazza Regina del Cielo, alle 20.30, Walter Veltroni presenta "La Condanna" edito da Rizzoli, un romanzo nel quale, attraverso l’indagine e le parole di un giovane giornalista, racconta la vicenda di Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli, ingiustamente linciato barbaramente dalla folla nel 1944 in una Roma liberata ma ancora frastornata dalle bruttezze della guerra. Galatone e il suo Palazzo Marchesale ospiteranno invece alle 20.30 Carlo Bravetti, giornalista Rai, con il suo ultimo lavoro "Neve Nera" per Fuorilinea, un romanzo tra fantastico e realtà; alle 21.30 incontrerà il pubblico Don Alberto Ravagnani, il prete sociale, che racconta "Dopo la festa" (Rizzoli), una storia d’amore e d’amicizia che conduce a comprendere che nessuno si salva da solo e che quando le luci si spengono è fondamentale starsi affianco e abbattere l’oscurità.





Giovedì 18 luglio Nardò





Giovedì 18 luglio a Nardò, in Piazza Cesare Battisti, alle 20.30, ci sarà Lorella Di Biase, giornalista e autrice televisiva Rai: presenta "Pino Settanni. Il sogno infinito", edito da Marsilio Arte, un racconto a più voci sulla vita e l’opera dell’artista visivo pugliese, attraverso testimonianze autorevoli e la voce della moglie Monique Gregory che narra l’ascesa di colui che diventerà il fotografo prediletto dei volti del cinema e dell’arte. A chiudere la serata, alle 21.30, Walter Veltroni con "La Condanna" (Rizzoli).





Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.

Dettagli su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.

Info: 3485465650.