Matteo Coccioli, il musicista pugliese si laurea in 1° livello in Clarinetto

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Una bellissima soddisfazione per il musicista Matteo Coccioli di Erchie (BR): in questi giorni si è laureato in 1° livello in Clarinetto, col punteggio di 110 e lode, presso il Conservatorio "Tito Schipa" di Ceglie Messapica.





"Un giorno indimenticabile...Una vera Famiglia...Sarò sempre grato al nostro Conservatorio...Per questo grande traguardo, vorrei ringraziare di vero cuore in primis Il mio Grande Maestro, il Prof. Roberto D'Urbano, e tutti i Grandi Maestri del Conservatorio 'Tito Schipa' di Ceglie Messapica, che in questi anni mi hanno sempre supportato e sopportato...Vi Voglio un mondo di bene...Un grazie alla mia famiglia, e a te papà che mi segui da Lassù" ha dichiarato in un post sui social il musicista Matteo Coccioli.





Per quel che riguarda la tesi di Matteo Coccioli, parla di un grande compositore romantico, Carl Maria Von Weber, il quale ha scritto un vastissimo repertorio di clarinetto. Matteo Coccioli, per la sua tesi di laurea, ha eseguito il concerto n.1 Op.73 e il Grand Duo Concertante Op 48.