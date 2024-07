Proloco Bitonto presenta la prima edizione della sagra 'Tradizioni e sapori bitontini'

BITONTO – La Proloco Bitonto, associazione dedicata alla promozione del patrimonio culturale, storico e gastronomico cittadino, con il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e del Comune di Bitonto, è lieta di annunciare la prima edizione della sagra "Tradizioni e sapori bitontini". L'evento si terrà mercoledì 31 luglio nella centralissima piazza Cavour a Bitonto.A partire dalle ore 18, la storica piazza si animerà con l’apertura degli stand eno-gastronomici, dove i visitatori potranno degustare una vasta gamma di prodotti tipici locali. Tra le delizie offerte, ci saranno: l’olio extravergine di oliva, prodotto simbolo della tradizione agricola bitontina, rinomato per il suo sapore fruttato e le sue proprietà salutari; i taralli, croccanti anelli di pasta non lievitata, conditi con olio d'oliva e aromatizzati con semi di finocchio, pepe o altre spezie; panino con mortadella e provolone: un classico street food pugliese, con mortadella dal sapore delicato e provolone stagionato per un contrasto di gusto irresistibile; focaccia, soffice e fragrante, preparata con olio d'oliva locale, pomodorini e origano, un vero must della tradizione pugliese; la cialledda: un piatto semplice ma delizioso, a base di pane raffermo, pomodori, cipolla, cetrioli, olive e olio d'oliva, ideale per le calde serate estive; le celebri orecchiette di pasta fresca, fatta a mano. Per chiudere in dolcezza, il protagonista sarà il bocconotto, un dolce tipico di Bitonto, ripieno di ricotta e cioccolato, ricoperto da una croccante sfoglia zuccherata.Tra i tanti produttori, parteciperà alla prima edizione della sagra il birrificio artigianale biscegliese “Ratto matto”.Oltre al piacere della buona tavola, la serata sarà arricchita da una serie di attrazioni che renderanno l'evento un'esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Spettacoli circensi, attrazioni per bambini e artisti di strada allieteranno il pubblico con le loro esibizioni. Alle ore 21, l'atmosfera si scalderà ulteriormente con la musica live de "La Bandita", che porterà sul palco la loro energia e coinvolgimento. La sagra "Tradizioni e sapori bitontini" rappresenta un'occasione unica per riscoprire e celebrare le eccellenze culinarie del territorio, immersi in un’atmosfera di festa e convivialità.