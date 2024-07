Meraviglie d'estate: il 18 luglio al Teatro Kismet il debutto del progetto teatrale 'Abissi'

Il programma completo sul sito www.leduebari.it

BARI - Un viaggio in mare, nel mare, dal mare; ma soprattutto è un viaggio dentro se stessi per un nuovo debutto nazionale della rassegna Meraviglie d’estate. Teatro musica animazione: giovedì 18 luglio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari in scena Abissi. Un viaggio sensoriale.Un progetto che unisce musica e teatro, curato da Pietro Naglieri che ne è anche voce recitante, accompagnato da Stefania Dipierro (voce), Fabio Accardi (batteria), Luigi Salerno (voce, chitarra e piano), Angelo Verbena (contrabbasso). Il disegno luci della produzione Schegge di cotone è curato da Giuseppe Pesce. “Uno spettacolo in cui le parole e la musica sono l’alimento e l’ispirazione per il personale viaggio di ciascuno – racconta Naglieri - È un’esperienza condivisa. Gli artisti in questo caso sono solo un tramite. Scandaglia e si nutre dell’orgia sensoriale che il mare produce. Tutti i nostri sensi, di fronte o dentro al mare, vengono stimolati in modo glorioso e le nostre sensazioni si accendono simultanee e improvvise. E il mare è, tra gli elementi della nostra esistenza, quello che porta con sé, la maggiore quantità di sensazioni, ricordi e stimoli”. Attraverso scritti di grandi autori, sonorità e canzoni, Abissi accende di volta in volta, immagini – anche molto diverse tra loro – con un unico filo conduttore: il rapporto dell’uomo con il mare.Evento sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info si può chiamare il numero 3358052211 o inviare una mail a botteghino@teatrokismet.it . Il botteghino del teatro è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.La rassegna Meraviglie d’estate, a cura di Teresa Ludovico per la Cooperativa Kismet, rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico ‘Le due Bari 2024’, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC Metro 2014-2020 e propone oltre un mese di eventi a ingresso libero in teatri, spazi all’aperto e hub per l’infanzia e l’adolescenza, che includono quattro debutti nazionali e due prime regionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ciheam Bari, ARPA Puglia, Parrocchia di San Sabino, Parrocchia San Pio X, Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto e Associazione Mama Happy Centro servizi famiglie accoglienti.