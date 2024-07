Tragedia a Marina di Ginosa: giovane di 20 anni muore annegato

MARINA DI GINOSA - Una tragica fatalità ha colpito Marina di Ginosa nella tarda serata di ieri, dove un ragazzo di soli 20 anni, originario del Marocco, ha perso la vita annegando mentre faceva il bagno nei pressi del Fiume Galasso.

La dinamica dell'incidente

La vittima si trovava in compagnia di un coetaneo, entrambi su un materassino gonfiabile. Durante la loro permanenza in acqua, i due giovani sono caduti dal materassino senza saper nuotare, trovandosi in grave difficoltà.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Nonostante i tempestivi sforzi di soccorso, per il giovane 20enne non c’è stato nulla da fare.

La comunità in lutto

La tragica scomparsa del giovane ha scosso profondamente la comunità locale. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.