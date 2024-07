South working, la Puglia come modello per un nuovo modo di lavorare

Unsplash

Il concetto di smart working, già ampiamente adottato in questi ultimi anni anche nel nostro Paese, ha visto un ulteriore sviluppo con l'introduzione del south working, una filosofia che aggiunge all'idea di lavorare da remoto la possibilità di trasferirsi in città del meridione caratterizzate da uno stile di vita più tranquillo e da un clima ottimale. Tra i vari territori, proprio la Puglia si distingue come uno dei territori più ambiti per questa modalità lavorativa, grazie alla combinazione unica di clima favorevole, qualità della vita eccellente e infrastrutture digitali adeguate alle esigenze dei professionisti.

Cos’è il south working?

South working è un'espressione coniata in tempi recenti per identificare una particolare forma di smart working, che vede protagoniste le regioni del Sud Italia. Qui, infatti, sempre più lavoratori digitali decidono di stanziarsi per periodi più o meno lunghi, operando da remoto in contesti che garantiscono un maggiore relax e un calore umano differente rispetto alle grandi metropoli, centri magari meno urbanizzati ma ricchi di bellezze naturali e culturali e di una tradizione tutta da scoprire.L'elemento ancora più interessante è che non sono soltanto le persone originarie del sud Italia a fare questo percorso inverso, ritornando magari nei paesi natii, ma anche molti professionisti provenienti da altre regioni o addirittura dall'estero, che decidono di sposare questo approccio alla ricerca di un migliore equilibrio tra vita lavorativa e personale, contribuendo anche alla rivitalizzazione economica di aree meno industrializzate.

Perché fare south working in Puglia?

Unsplash

Se il south working sembra essere una tendenza sempre più apprezzata, a fare notizia è però il crescente interesse dei lavoratori da remoto per la Puglia, una regione che oltre ad aver acquisito un valore sempre più elevato a livello turistico, oggi sta riuscendo a catalizzare l'attenzione di un altro importante segmento. Il tacco d'Italia, in effetti, ha tutte le carte in regola per offrire a chi opera online un contesto avanzato ma, al tempo stesso, a misura d'uomo, con servizi di eccellenza in tutti gli ambiti.In termini di infrastrutture digitali, per esempio, proprio la Puglia è una delle regioni che ha investito maggiormente in questi anni, ponendo le basi per lavorare a distanza senza interruzioni e con una velocità di connessione tra le migliori in Italia. L'accesso a internet ad alta velocità, infatti, è ormai una realtà in gran parte della regione, come dimostra anche il crescente utilizzo del web da parte dei pugliesi per tante attività differenti, dallo streaming di film e musica fino all'accesso a piattaforme per giocare online, come per esempio quelle specializzate nel campo dell'online poker con tavoli in tempo reale ed eventi quotidiani di rilievo internazionale. Ma è anche a livello lavorativo che internet gioca un ruolo sempre più importante, supportato dalla presenza di numerosi spazi di coworking moderni dislocati sul territorio regionale.Alle infrastrutture si aggiungono poi ulteriori elementi di interesse per gli smart worker di tutto il mondo, dall'eccellente clima pugliese al patrimonio culturale e naturalistico , che consentono di vivere esperienze indimenticabili al di fuori del lavoro, senza dimenticare un ambiente estremamente rilassante e la ricca gastronomia locale.

Proprio per accrescere la propria importanza in tal senso, la Puglia sta attivamente promuovendo il south working attraverso diverse iniziative. Le politiche regionali mirano a sostenere infatti la crescita dell'ecosistema digitale, incentivando da un lato le aziende ad adottare politiche di lavoro flessibili e a investire in infrastrutture e, dall'altro a offrire pacchetti di supporto per i lavoratori a distanza, inclusi alloggi e accesso a spazi di coworking.I vantaggi, d'altronde, interessano un po' tutti i soggetti coinvolti. Le aziende che abbracciano il south working possono infatti beneficiare di una forza lavoro più motivata e produttiva, mentre i dipendenti che lavorano in un ambiente piacevole e meno stressante tendono ad avere livelli di soddisfazione più alti, che si traducono in una maggiore efficienza lavorativa.La Puglia rappresenta insomma un'opzione ideale per il south working, grazie al suo mix di infrastrutture avanzate, qualità della vita e bellezze naturali e culturali, tutti elementi che spingono la regione a trasformarsi in un modello di riferimento a livello nazionale e non solo.