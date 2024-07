'Metti, una sera e Taranto', lunedì 29 luglio a Leporano presentazione del libro a fumetti dedicato a Falanto

LEPORANO (TA) - Il mito e le origini, Falanto e quella Taranto che saprà trovare solo grazie agli occhi di sua moglie Etra. C’è tutto questo e tanto altro nel libro a fumetti "Metti, una sera e Taranto", con testi di Elio Michelotti e disegni di Giuseppe Sansone, che sarà presentato al pubblico il prossimo 29 luglio 2024, alle ore 20.00, presso il suggestivo Castello Muscettola di Leporano. - Il mito e le origini, Falanto e quella Taranto che saprà trovare solo grazie agli occhi di sua moglie Etra. C’è tutto questo e tanto altro nel libro a fumetti "Metti, una sera e Taranto", con testi di Elio Michelotti e disegni di Giuseppe Sansone, che sarà presentato al pubblico il prossimo 29 luglio 2024, alle ore 20.00, presso il suggestivo Castello Muscettola di Leporano.





"Metti, una sera e Taranto", edito da Print Me, offre una nuova prospettiva sul mito di Falanto e la fondazione di Taranto, intrecciando le vicende di una gioventù assetata di storia, i ricordi dei più anziani e le disavventure di un ladro maldestro. Tanti i temi che vengono esplorati in questo graphic novel, come la dimensione sempre attuale del mito, che aiuta ciascuno a interpretare sé stesso e la realtà circostante, il recupero delle radici della propria città, e la valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico e del territorio che abitiamo.





All’evento interverranno il Sindaco di Leporano, dott. Vincenzo Damiano, e l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Iolanda Lotta, insieme al Sindaco di Taranto, dott. Rinaldo Melucci, e all’Assessore alla Cultura, dott.ssa Angelica Lussoso. Saranno presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale di Taranto, dott. Piero Bitetti, e il Consigliere della Regione Puglia, dott. Enzo Di Gregorio.





Durante la serata, gli autori Elio Michelotti e Giuseppe Sansone dialogheranno con la Dirigente Scolastica dell’IC "Salvemini" di Taranto, dott.ssa Margherita Panico, e con gli studenti della V Ottica (a.s. 2024/25) dell’IISS "Liside" di Taranto.





La presentazione sarà arricchita da uno spettacolo di danza contemporanea della Dance Company Euthopia di Gilda Cesario, intitolato "Etra, Falanto: un amore di mito", che offrirà un’interpretazione artistica e coinvolgente di questo racconto dalla storia millenaria ma sempre emozionante.





L’evento è reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione dei comuni di Taranto e Leporano, McDonald’s Taranto, Print Me e Tecnica 2M. Previsto un rinfresco a conclusione dell’evento.