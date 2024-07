Leverano, dall'1 al 7 agosto al via 'Birra e Sound Circus' il Festival Internazionale della Birra

Oltre 200 birre da degustare, accessibilità e inclusione, concerti gratuiti ogni sera, gastronomia dall’Italia e presìdi pugliesi





LEVERANO (LE) - Torna a Leverano in provincia di Lecce, Birra e Sound, festival internazionale della birra e dell’arte birraia, che quest’anno spegne 18 candeline. La festa più attesa dell’estate salentina per l’edizione 2024 segue il tema "Circus".





Perché proprio come in un circo, l’evento mira a portare il sorriso, la leggerezza, il sogno, per sette giorni e anche dopo, con un effetto a rilascio lento prolungato. Le buone storie, le belle cose, la carezza lieve di un clown.





"In un momento storico complesso, di dissidi, guerre, cambiamenti climatici e pesanti scenari post pandemici, con tutto il carico di pensieri che ciò comporta, crediamo fermamente nel balsamo per l’anima che è il sorriso" spiegano gli organizzatori.





Dal 1 al 7 agosto l’area mercatale del comune salentino su 25mila metri quadri si trasforma in un’immensa agorà piena di luci, profumi, sapori, che quest’anno celebra la socialità, l’inclusività e la solidarietà, la bellezza dello stare insieme. Un grande luna Park, spettacoli e artisti circensi e luminarie artigianali a tema renderanno ancora di più "circus" l’evento.





"Siamo all’edizione n.18 ma Birra e Sound ha debuttato 20 anni fa, come evento incentrato sul binomio della cultura brassicola e della musica che accende l'estate di Leverano e della Puglia. Due anni di pausa forzata a causa della pandemia ci hanno convinto ancora di più del potere straordinario del convivio e della condivisione, e voi, beernauti e amici vecchi e nuovi, ce ne avete dato la conferma. Attraverso una crescita costante, in termini di numeri e qualità. Arrivare, edizione dopo edizione, a 100mila e poi 200 mila presenze è qualcosa di straordinario, che racchiude un’emozione infinita da tradurre in una sola parola: GRAZIE! Un evento partito anni or sono con un bastimento carico di interrogativi, dubbi, in punta di piedi quasi. Sforzi ripagati da un sostegno infinito, che ci ha consentito di aggiungere ogni anno, crescere, evolvere, mai togliere. E che ci ha permesso, soprattutto di migliorare! Quest’anno filo conduttore dell’evento sarà il tema del Circo, un filo che somiglia alla fune degli artisti che sotto il tendone regalano emozioni, palpiti, colore e sentimento proprio lungo quel filo…un equilibrio sopra la follia, come dice una nota canzone. Siamo pronti a un altro viaggio emozionale ed emozionante, pieno zeppo di cuore e forza. Tutta la forza che ci vuole per crederci e continuare a farlo" le parole di Maurizio Zecca, dalla cabina di regia di Bes.





Le birre





Sul fronte gusto, come da tradizione di BeS, sarà possibile degustare oltre 200 tipi di birre in arrivo da ogni parte del mondo, tra cui troviamo le ultime produzioni di casa Birra Salento, birrificio artigianale con sede a Leverano che, partito con la coltivazione di varietà di orzo distico locale in collaborazione col DisTeBa dell’Università del Salento, proprio negli ultimi tre anni ha allargato il suo legame col territorio e la sua identità, alla coltivazione di luppolo locale e alla realizzazione di una malteria, la prima del Salento.

Sul fronte International, per svelare alcune chicche, grande ritorno di Ceres. Dal Belgio Chimay, birrificio trappista e ancora Dubuisson, Bush, Gordon, Waterloo e McDouglas. Per gli amanti della bassa fermentazione, sarà presente Ottakringer dall’Austria e la celebre Budweiswer Budvar dalla Repubblica Ceca.

Ampio spazio alle birre artigianali per amatori e non solo. Ci sono più di 30 vie dedicate alle birre da filiera agricola e un'area dedicata ad altre birre artigianali dalla Puglia.





Gastronomia





Per l’edizione 2024, la numero 18, abbiamo un carosello di novità di gastronomiche a prova di gola e di bilancia.

Per cominciare e senza svelare proprio tutto, sul podio delle sinapsi spiccano gli spaghetti all’assassina, specialità barese, poi "il panino con mortadella di cinghiale, la puccia fritta e i golosi e soffici calzoni. Fritti pure quelli".

Dalla Puglia a tutt’altro angolo del globo, con l’hamburger americano e di nuovo si gioca in casa con i panini di mare, la focaccia barese, le brasciole ovvero involtini di carne cotti a bassa temperatura nel ragù di carne, le fritte al sugo, la porchetta, il caciocavallo impiccato.

Solo un assaggio in anteprima, giacché ci sarà dolce e salato, carne e pesce, prodotti da forno e dolci e una vasta gamma per intolleranti e celiaci.

Arrosticini, carne al fornello, pittule, pucce, fritti, sottolii e tipicità della tradizione salentina, prodotti realizzati con le trebbie e gli scarti di lavorazione delle materie prime della birra, sia dolci che salati.





Musica - Line up





Due i palchi con concerti gratuiti e animazione, uno nell'area mercatale e l'altro all'interno della pineta.

Tutto questo sarà ovviamente contornato e accompagnato dall'animazione dei dj e dello staff di Ciccio Riccio, con la direzione artistica di Gianluca Ziza.

Si parte giovedì 1 agosto con un grande ritorno sul palco centrale, quello dei Sud Sound System& Bag A Riddim Band reading band e il loro ultimo album, Intelligenza Naturale. In pineta, gli Accasaccio, pop latin music, per un viaggio musicale strabiliante.

A seguire, dalla seconda serata, I SuRealistas, otto elementi in tutto, faranno ballare con il loro mix unico di atmosfere afroamericane, cumbia, son, MPB, rock e psichedelia. I Tamburellisti di Otranto vi porteranno in un viaggio musicale incredibile. Per il 3 agosto il live dei Kalàscima e ancora, Dj Jad & Wlady from Articolo31 con la loro energia e i loro successi e infine, sul palco pineta la 5 Ways Band. Passando a domenica 4 agosto il Kawabonga, rivisto in maniera più allargata! Si va di Kawabonga XXL Edition. La Moka Family Big Banda, con i suoi quattordici musicisti, trascinerà in uno spettacolo unico, sospeso tra realtà e immaginazione, a ritmo di Swing’n’Roll Sinfonico. Il 5 agosto, nel clou dell’evento, un altro grande ritorno: Bandabardò & Cisco con il loro "Ultimo Tango". I Simpaticoni - Italian rock'n'roll metteranno invece in scena il loro progetto indie pop. La sesta serata del Birra e Sound Circus sarà Après La Classe con la loro energia travolgente, il dj Maurizio Macrì guru della consolle per ballare senza sosta. Skarlat coinvolgeranno con il loro Ska travolgente e Raffaella Roccasecca porterà il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi del rock italiano e internazionale. Chiusura d’autore, as usual, con Antonio Castrignanò & Taranta Sounds con i ritmi ipnotici della Taranta, Io e i Gomma Gommas, con il loro mix di divertimento, tecnica e pazzia.





Inclusione e solidarietà





Una festa accessibile a tutti, con ABILFESTA e l'integrazione Onlus grazie alla presenza di interpreti Lis per consentire l'ascolto dei momenti più salienti ai non udenti, e tutti i menù in Braille. Sarà inoltre garantito il servizio di assistenza grazie a personale altamente qualificato e ad un info point allestito per gli avventori con disabilità. Sono anche programmati dei tour con interpreti Lis rivolti alle persone con sordità e altri tour sensoriali aperti a tutti ma con particolare attenzione alle persone con cecità con cuffie Silent. Quest'anno saranno anche presenti 2 interpreti e performer in LIS per i concerti dell'1 e 5 agosto dei Sud Sound System e Bandabardò. (per tutti i servizi Abilfesta: https://birraesoundfestival.com/accessibilita/ ),

Clownterapia e bellezza con Don Gianni Mattia e Cuore e Mani Aperte. Troverete in un’area dedicata postazioni di zucchero filato e pop corn, proprio in stile circo. Chiunque ne acquisterà, contribuirà alla causa dell’associazione, presente a Leverano anche con il Game Shuttle. Un mezzo unico nel suo genere su cui sarà possibile praticare il Metodo Snoezelen, attraverso la multisensorialità, per il supporto a disabilità, autismo, demenze, malattie neurodegenerative.