Milano Latin Festival: una settimana tra concerti, balli, cultura e Schiuma Party

La seconda settimana di luglio del #MLF2024 è stata straordinaria, culminata con l'eccezionale concerto della cantautrice portoricana Olga Tañón, conosciuta come "La Mujer de Fuego" (La Donna di Fuoco), che ha entusiasmato il pubblico con la sua travolgente esibizione. La terza settimana, che inizia lunedì 15 luglio, promette di regalare altrettante emozioni con concerti, balli, gastronomia e cultura.Iniziamo con i concerti che infiammeranno la Ticketmaster Arena, il cuore pulsante del Milano Latin Festival, la rassegna di musica, ballo, gastronomia e cultura dedicata al mondo latinoamericano più importante d’Europa e fra i principali del mondo.Giovedì 18 luglio, il palco della Ticketmaster Arena ospiterà il primo concerto della settimana con la star portoricana Anuel AA, pseudonimo di Emmanuel Gazmey Santiago, nato nel 1992 e considerato il pioniere del movimento trap latino. Anuel ha pubblicato il suo primo album Real hasta la Muerte il 17 luglio 2018, lo stesso giorno in cui è stato rilasciato dal carcere. L'album ha ottenuto un successo straordinario, raggiungendo il numero 1 della classifica Billboard Top Latin Album in meno di 24 ore.Nel corso della sua carriera, Anuel ha pubblicato altri tre album: Emanuele (2020), Las Leyendas Nunca Mueren (2021) e LLNM2 (2022). Ha collaborato con artisti come Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Shakira, Lil Wayne, Travis Barker, Tego Calderón, Bad Bunny e molti altri.Venerdì 19 luglio, arriverà per la prima volta Christian Nodal, cantante e musicista messicano nato l'11 gennaio 1999 a Caborca, Sonora. È diventato una figura prominente nella scena della musica regionale messicana, specialmente nel genere della musica ranchera e della banda. Il suo stile unico e la sua voce potente hanno contribuito al suo rapido successo.Christian Nodal ha iniziato a guadagnare notorietà nel 2017 con il singolo di debutto Adiós Amor, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in Messico e negli Stati Uniti. Da allora, ha continuato a pubblicare una serie di successi, consolidando la sua posizione come uno dei principali artisti della musica ranchera della sua generazione. Con il suo talento e il suo carisma, Nodal ha conquistato un vasto pubblico internazionale e ha guadagnato numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera. Nel 2024, ha pubblicato il suo ultimo album, Duelo Romántico, e il singolo La intención con Peso Pluma.Sabato 20 luglio, in occasione della Festa d’Indipendenza della Colombia, il Milano Latin Festival si tinge di giallo, blu e rosso con le star colombiane della musica urbana Blessd e Ryan Castro, e Los Príncipes del Vallenato.