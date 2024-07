DRIFFest 2024: domani a Sannicandro, ospiti Andrea Piva, Nicola Prosatore e Antonia Truppo

Andrea Piva

SANNICANDRO DI BARI - Secondo appuntamento dedicato al film Piano Piano domani alle 19.30, nella corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari: il regista Nicola Prosatore e Antonia Truppo, attrice due volte David di Donatello, interprete e co-sceneggiatrice del film, saranno protagonisti dell’incontro intitolato “Del Racconto, La vita (violata)”. Anna, interpretata dalla giovanissima Dominique Donnarumma, al suo debutto cinematografico, è quasi adolescente nel 1987. La finestra della sua stanza affaccia sul cortile di un palazzo-castello in mezzo a un bellissimo nulla che sta per trasformarsi in una nuova epoca con lo sgombero coatto dell’edificio. L’incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo.“Antonia, che insieme a me ne firma il soggetto, – spiega il regista - è nata in quel palazzo e quel ricordo, unito alla realtà dei personaggi e agli aneddoti della nostra memoria, è diventato solido spunto per alimentare il racconto delle ultime tre settimane di un mondo che sta per essere spazzato via”.La proiezione sarà preceduta dalla presentazione del magnetico romanzo (proposto da Nicola Lagioia al Premio Strega 2024) “La ragazza eterna” (Bompiani) dello scrittore barese Andrea Piva, che approfondirà con la lettrice forte Maila Cavaliere, i tanti temi toccati dal suo terzo lavoro. Un viaggio dentro la psiche umana, le sue sofferenze ma anche le sue possibilità di apertura, condivisione, generazione di nuovi universi, che è anche, contemporaneamente, un romanzo sociale e una grande storia d’amore.Si torna a Giovinazzo, giovedì 18 Luglio alle 19.30, nell’Anfiteatro di piazzale Aeronautica Militare con “Del Racconto, il Cambiamento” dedicato, in apertura, alle ipocrisie della provincia italiana, sbeffeggiate con piglio arguto da “Una banda di scemi” (Rubbettino) dello scrittore, vignettista e autore teatrale, Amleto De Silva, che sarà stimolato dalle riflessioni dell’avvocato Michele Laforgia.Poi, sarà la volta de L’anima in pace di Ciro Formisano, film che, attraverso gli occhi di una giovane rider, racconta una storia di resistenza tutta al femminile, sullo sfondo di un duro quartiere di periferia e delle sue dinamiche complesse. Protagoniste Livia Antonelli, al suo debutto sul grande schermo, vincitrice come miglior attrice al Napoli Film Festival e Donatella Finocchiaro, nel ruolo della inaffidabile madre. Livia Antonelli e Ciro Formisano saranno ospiti della serata, in cui troverà spazio anche il corto Storie di Fabiano Tagarelli.Gran finale di settimana con “Del Racconto, la Rivoluzione (Femmina)”, venerdì 19 luglio, alle 19.30, a Mola di Bari, nel Chiostro del Monastero di Santa Chiara, con “Dammi la man, Didi” (Progedit) di Michela Napoli, presentata dalla giornalista Alessia De Pascale. Cos’è l’adozione? Che bisogni, quali esperienze e quali risorse spingono una coppia a intraprendere il percorso lungo e avventuroso che la porterà a incontrare il proprio bambino forse dall’altra parte del mondo? Marta e suo marito vorrebbero essere genitori e le peripezie della vita li portano a trovare la loro figlia in un orfanotrofio ad Abidjan, in Costa d’Avorio. La scelta di adottare, le lunghe attese dell’iter burocratico e, infine, l’incontro con Danielle e il suo Paese natale sono solo l’inizio di un viaggio che condurrà Marta a conoscere le profondità del sentimento materno.Subito dopo, a Mola si parlerà dello spiazzante, gioioso, rivoluzionario esordio dietro la macchina da presa di Margherita Vicario, Gloria!, già vincitore del Nastro d’Argento 2024 per la colonna sonora e di due Globi d’Oro per Miglior Opera Prima e Miglior Colonna Sonora.Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Pop. Il pubblico di Mola di Bari potrà discutere del film con la regista Margherita Vicario, collegata in streaming, e con l’attrice Anita Kravos.Questa edizione di “Del Racconto, il Film” è sostenuta da Regione Puglia, da Apulia Film Commission, dai Comuni di Bari, Giovinazzo, Mola di Bari, Sannicandro di Bari, Carceri di Trani e Turi, dall’ufficio Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli incontri sono alle 19.30 a ingresso libero, fino a esaurimento posti.Info: 328/4071538 o su ibambiniditruffaut.com.