Bari, 'Messaggi dal Mediterraneo' con Renato Raimo

“MI6 undercover: operazione Medellín” di Andrea Franchi è un emozionante romanzo di spionaggio, che viaggia tra le città di Medellín, Roma e Parigi, rivelando un mondo di segreti nascosti e legami inaspettati.



Patrick, un giovane agente segreto del MI6 sotto copertura a Medellín e Daniel, il rampollo di una famiglia di imprenditori italiani, formano un’amicizia indissolubile. Il loro legame viene messo alla prova quando si trovano coinvolti in un intrigo internazionale che li porterà a svelare la verità sulla criminalità organizzata colombiana.



L'Ape Regina di Antonella Migliorati -protagonista della fiaba - ci ricorda che ai nostri figli, dobbiamo far conoscere, rispettare e custodire il nostro pianeta. Far scoprire loro la bellezza di ogni angolo della terra. La fiaba è un viaggio nei valori della vita, ci ricorda il rispetto per l'ambiente l'importanza del rimboscamento e del linguaggio dell'amore.



“Giallo Salento” di Ivan Rettore non è un “giallo classico” .La vicenda non si riduce soltanto alla soluzione di un caso criminale ma vuole essere anche uno spaccato della società salentina visto con l’occhio attento di un forestiero perdutamente innamorato di questa terra meravigliosa.



Tra i I diversi personaggi che si avvicendano quello più caratteristico e interessante rimane quello del protagonista, “Toto, lu scarparu”, un disabile apparentemente idiota ma che invece è dotato di un’intelligenza fuori dal comune e che saprà dimostrare con grande vigore nei momenti che via via si faranno sempre più difficili per lui.



La poesia che racconta l’anima di Lucia Tornabene è la poesia della vita. Una vita alla ricerca della felicità. Bisogna cercare la felicità perché è nel cercarla che ci si può sentire improvvisamente felici. Felicità è sentire lo scorrere del tempo , felicità è l’abbraccio, felicità è trovare una frase che ti mette in moto un’emozione.



Ingresso libero



Il sipario 0805566431

info@ilsipariobari.com

BARI - Per il Festival teatriamo 2024 organizzato dal Sipario in collaborazione con il format tv Dietro le quinte (in onda su 50 emittenti in Italia) e la direzione artistica di Teresa Conforti si terrà il 18 luglio alle h 19,30 presso il Chiostro S. Chiara (presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, nell'ambito delle aperture straordinarie del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura del MIC), il Reading partecipativo Messaggi dal Mediterraneo con l’attore Renato Raimo ( ‘Premio cultura e arti figurative 2023’ per il teatro e interprete di innumerevoli fiction di successo ).Il reading si basa sui testi: L’Ape regina di Antonella Migliorati (sul cambiamento climatico), MI6 undercover: operazione Medellín di Andrea Franchi (I segreti sulla caccia e la morte di Pablo Escobar), Giallo Salento di Ivan Rettore - (thriller ambientato nel Salento) e La poesia che racconta l’anima di Lucia Tornabene.Innovativo reading teatrale che combina due originali format: il metateatro e l’instant theater attraverso la partecipazione attiva dello spettatore.Nella performance quattro autori, un attore solista e alcuni Personaggi a caccia di followers. Si tratta di influencer culturali che, lontani dall’influencing e dalle dinamiche egoriferite di selfie, foto in posa o resoconti di colazione a base di croissant e cappuccino, sono highlander dell’internet e usano diverse piattaforme per fare divulgazione culturale. Invitano la platea a diventare followers culturali ossia amanti di prodotti culturali come libri, spettacoli teatrali, buona musica.I Personaggi che intervengono dal pubblico, giocando con il metateatro - parafrasando Pirandello - sono in cerca non di un autore, ma di followers: qualcuno che dia conferma e validità alla loro esistenza a partire da un like. Nell’ambito di questo format si crea uno spettacolo che rinnova il teatro attraverso una formula vincente con attualità, umorismo, cronaca, comicità e costume che si fondono sul palcoscenico.Nei panni degli influencer Angela Fiammata, Celeste Addante, Valentina Allori, Francesca Belfiore, Alessandra Carella, Luana Giasi, Elisa D Noia, Nicole Mariani, Sabrina Marinelli.