Miss Italia Puglia, la selezione Miluna al Circolo Unione Bari

BARI - Una selezione di Miss Italia in riva al mare. Domenica 21 luglio il concorso più blasonato del Paese ha fatto tappa a Torre a Mare, nella sede estiva del Circolo Unione Bari.La selezione provinciale, dedicata al partner nazionale Miluna Gioielli, è stata organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, in collaborazione con l'esclusivo Circolo Unione Bari presieduto da Giacomo Tomasicchio che ha fortemente voluto proporre l'evento per i suoi soci. A tal proposito un ringraziamento speciale a Divella Passione Mediterranea per aver supportato l’evento.La fascia e il gioiello Miluna sono stati vinti da Alessia Annese, 18enne di Orta Nova, studentessa di un istituto tecnico economico. È stata incoronata anche Miss Circolo Unione Bari, ovvero Aurora Vurro, 19enne di Bari, diplomata in cinematografia; Miss Rocchetta Bellezza è Rachele Di Tacchio, 18enne di Corato, studentessa del liceo coreutico, ragazza immagine e delle arti performative; Miss Framesi è Rosa Tea Murro, 19enne di Barletta, estetista e lash maker. Quarta classificata Rita Merra, 18enne di Bari, diplomata al liceo linguistico e prossima studentessa di scienze e tecniche psicologiche; quinta Annamaria De Tullio, 18enne di Bari, diplomata al liceo coreutico e ballerina; sesta Flavia Chiaromonte, 22enne di Bari, laureata in economia e organizzazione aziendale. Accedono alle finali regionali del concorso anche: Anna Laera, 19enne di Castellaneta; Noemi Serino, 19enne di Lecce; Antonella Sapone, 20enne di Acquaviva delle Fonti; Chiara Angelini, 20enne di Bari.A deciderlo una giuria presieduta da Giacomo Tomasicchio, presidente del Circolo Unione Bari, e composta dalle socie Annamaria Tanese, Santa Tedesco, Michela Ditrani; con loro anche: Lucia Dipaola, presentatrice, attrice e organizzatrice di eventi; Katrin Quaratino, Miss Puglia 2023; Irene Sabelli, Miss Faraglioni di Puglia - Mattinata e Miss Antenna Sud; Lucrezia Facchino per l'atelier Mary Boutique; Enza Corti di Ricco Gioielli di Bari per Miluna.La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud; da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco “A tutte le donne”, l’inno alla forza femminile di Alda Merini. Accanto a lui Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023.Ad allietare la serata, la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che ha dedicato un tributo all’indimenticabile Mia Martini, e il défilé di abiti eleganti e colorati di Mary Boutique di Modugno. L'hair style è stato curato da Teresa Losciale di Bisceglie e da Antonio Conte di Acconciatori Italiani, i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.