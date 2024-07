'Missione Italia 2024': Anci Puglia protagonista con Pascazio, Mignozzi e Giannone

BARI - Anci Puglia protagonista della due giorni Anci “Missione Italia 2024”. Nella prima giornata, la Presidente Fiorenza Pascazio è intervenuta all’interno del panel “Sviluppo sostenibile: i progetti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica”. Con Fiorenza Pascazio erano presenti il giornalista Gianni Trovati, il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e Matteo Campora, Assessore alla Transizione energetica del Comune di Genova. La Presidente di Anci Puglia e sindaca di Bitetto si è soffermata sul tema dei rifiuti: “Nel mio comune – ha dichiarato Pascazio – abbiamo sviluppato un sistema per favorire la raccolta dei rifiuti porta a porta, ma resta il problema della carenza degli impianti di smaltimento, soprattutto nelle regioni del Sud, che incide in modo profondo sulla tassazione. Malgrado gli sforzi prodotti e il raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati a livello europeo, la tassazione resta alta e questo ricade soprattutto sulla qualità della vita dei cittadini delle nostre comunità.”Nella seconda e conclusiva giornata, il Segretario di Anci Puglia Alfredo Mignozzi (Segretario generale dei Comuni di Foggia e Bitetto) è intervenuto al tavolo di coworking su “PNRR e rilancio del lavoro nella PA”. Al tavolo, moderato da Agostino Bultrini, Responsabile ANCI Area Personale, sono intervenuti Stefania Dota, Vicesegretario Generale ANCI, Francesco Radicetti, Capo Ufficio Legislativo del Ministro della Pubblica Amministrazione, Alessandro Benzia, Dirigente Direzione Reclutamento Personale PA - Formez PA, diversi direttori del personale e segretari generali. Il Segretario Mignozzi ha illustrato l'esperienza del Comune di Foggia sulle procedure concorsuali che stanno per essere avviate, su cui vi è stato anche il supporto di Mediaree. Inoltre, ha evidenziato esperienze, criticità e prospettive per lo sviluppo del lavoro nella PA, con particolare riferimento a Foggia e alla Puglia in generale.Beppe Giannone, Delegato Anci Puglia all’Urbanistica e Sindaco di Sannicandro di Bari, è intervenuto all’interno del tavolo di coworking su Edilizia e Rigenerazione Urbana, raccontando l'esperienza virtuosa nel metodo e nel merito, in ordine alla scrittura, condivisa e partecipata dall'Anci Puglia, della L.r. 36/2023. Giannone ha sottolineato la necessità di definire il perimetro normativo del concetto di rigenerazione urbana attraverso la scrittura di una legge quadro. Una norma statale che definisca il paradigma della rigenerazione urbana diventa indispensabile per determinare il necessario riverbero sulle leggi regionali in materia di Assetto del territorio. Con Giannone erano presenti l’esperto Anci Antonio Di Bari, Riccardo Varone, Sindaco di Monterotondo (RM), Michela Tiboni, Assessore Urbanistica del Comune di Brescia, Silvia Rizzo, Direzione Edilizia e Territorio Ance, Paolo Mazzoleni, Assessore Urbanistica del Comune di Torino, e Silvia Viviani, Assessore Urbanistica del Comune di Livorno.A margine dell'evento Missione Italia, da segnalare una importante azione congiunta intrapresa dai Presidenti di Anci Puglia e Anci Sicilia, che oggi hanno incontrato il Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Riccardo Monaco alla presenza della Segreteria generale ANCI, Veronica Nicotra, per ribadire la richiesta di riprogrammazione i fondi PAC-PNSCIA al fine di consentire il ripristino dei finanziamenti in atto previsti e destinati agli anziani non autosufficienti (over 65) e ai servizi di cura per l’infanzia, con specificatamente per consentire una maggiore presenza di minori negli asili nido nelle regioni convergenza (Puglia, Calabria, Campania, e Sicilia).