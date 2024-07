Momenti di paura a Bari: due giovani libici si accoltellano in Piazza Moro

BARI - Momenti di grande tensione questo pomeriggio in piazza Moro a Bari, dove una furibonda lite tra due giovani libici è sfociata in un accoltellamento nei pressi della stazione ferroviaria. L'episodio ha creato un clima di paura tra i passanti e i pendolari che affollavano la piazza.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani avrebbero iniziato a litigare violentemente per ragioni ancora da chiarire. La lite è rapidamente degenerata e i due si sono accoltellati reciprocamente. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare entrambi i feriti in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale e i militari in servizio per l'operazione "Strade Sicure". Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area e avviato le indagini per comprendere meglio la dinamica dei fatti e i motivi che hanno portato alla violenta lite.