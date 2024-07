Musicisti da tutto il mondo al Festival del Capo di Leuca (IV edizione)

CAPO DI LEUCA - La IV edizione del Festival del Capo di Leuca, è una prestigiosa rassegna di musica da camera che si svolgerà dal 20 luglio al 7 settembre 2024.Questo evento, ormai appuntamento fisso per gli amanti della musica colta, si terrà nei suggestivi borghi del Capo di Leuca, con l'obiettivo di valorizzare non solo l'arte musicale, ma anche il ricco patrimonio culturale e paesaggistico della nostra Regione.Il Festival del Capo di Leuca, con i suoi 18 concerti, rappresenta un’occasione unica per scoprire la bellezza e la storia di 11 Comuni del Salento: Andrano, Castrignano del Capo, Diso, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano e Tricase.La rassegna si aprirà il 20 luglio presso l'affascinante Castello di Andrano e si concluderà il 7 settembre nella storica cornice di Palazzo Gallone a Tricase.Il Festival ospiterà oltre 40 artisti di spessore internazionale, provenienti da Stati Uniti, Russia, Germania, Austria, Nuova Zelanda, Romania e San Marino, oltre ai nostri talentuosi musicisti italiani e locali.Tra gli artisti principali avremo il privilegio di ospitare Emanuele Urso, primo corno dell'Orchestra del Teatro Alla Scala di Milano, la violinista di fama internazionale Natasha Korsakova, i pianisti Luca Ciammarughi, Hannah-Elizabeth Teoh, Maurizio Mastrini ed Eloisa Cascio.Inoltre, si esibiranno, tra gli altri, il Trio Zefìr dall'Accademia di Santa Cecilia, il Duo Mistral dal Conservatorio di Sassari, il Duo Halleck-Hankins dagli USA, il chitarrista Marco Piperno, il soprano Elena Bechter.Questa straordinaria varietà di talenti offrirà un’esperienza musicale di altissimo livello, spaziando attraverso un repertorio che esalta le diverse sfumature della musica da camera.Uno degli obiettivi principali del Festival del Capo di Leuca è la valorizzazione del nostro territorio. Ogni concerto sarà un viaggio attraverso la storia e le tradizioni dei nostri borghi, un’occasione per riscoprire i luoghi più suggestivi del Capo di Leuca. Le magnifiche cornici del Salento, con i loro tesori architettonici e paesaggistici, offriranno uno sfondo incantevole ai concerti, contribuendo a mettere in risalto il patrimonio storico e culturale della Puglia.Il Salento, noto per le sue spiagge incantevoli e il suo mare cristallino, è anche una terra ricca di storia, arte e tradizioni. I concerti si svolgeranno in luoghi di straordinario fascino, come castelli, chiese storiche e palazzi antichi, offrendo al pubblico non solo un’esperienza musicale unica, ma anche l’opportunità di immergersi nella bellezza e nella cultura del nostro territorio.Le esibizioni non si limiteranno a rappresentare momenti di ascolto musicale, ma diventeranno vere e proprie esperienze culturali che integrano la scoperta delle risorse artistiche locali.Inoltre, saranno organizzate esposizioni pittoriche che metteranno in risalto l’arte locale, creando un dialogo tra musica e arti visive. Queste esposizioni, curate con attenzione e passione, presenteranno le opere di artisti locali, offrendo una panoramica sulla vivacità creativa della nostra Regione.Prima di ogni concerto, gli spettatori potranno partecipare a enodegustazioni a tema curate dall'enoteca “Melacotogna” di Salve.Queste degustazioni offriranno la possibilità di assaporare i prodotti tipici del nostro territorio, promuovendo le eccellenze enogastronomiche locali e rendendo ogni serata un’esperienza sensoriale completa.Le enodegustazioni non solo celebreranno i vini e i prodotti tipici del Salento, ma rappresenteranno anche un momento di incontro e condivisione tra artisti, pubblico e produttori locali, creando un’atmosfera di convivialità e scambio culturale. Questo contesto di interazione offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire la conoscenza delle tradizioni culinarie locali, arricchendo ulteriormente l'esperienza culturale del festival.Durante il Festival verranno ricordati importanti anniversari musicali: i 200 anni dell'Ottetto di Schubert, i 100 anni dalla morte di Puccini e i 175 anni dalla morte di Chopin.Questi tributi speciali arricchiranno ulteriormente il programma del Festival, offrendo al pubblico l'opportunità di celebrare insieme a noi questi grandi compositori e la loro eredità artistica. Gli anniversari saranno commemorati con esecuzioni particolari delle opere più rappresentative di questi compositori, contribuendo a mantenere viva la memoria delle loro straordinarie contribuzioni alla musica classica.Il Festival del Capo di Leuca è organizzato da Eleusi APS, con il pianista Alessandro Licchetta (foto) nel ruolo di Direttore Artistico.Il Comitato Artistico è composto dal fagottista, compositore e direttore d’orchestra Lorenzo Baglivo, dallo stesso Alessandro Licchetta, dal violista Cristian Musio e dal pianista Andrea Sequestro, mentre il Dott. Luca Antonio Esposito è il Direttore Amministrativo.Il loro impegno e dedizione sono fondamentali per il successo di questa manifestazione. La cura con cui il team organizzativo pianifica ogni dettaglio del Festival garantisce un’esperienza di altissima qualità per tutti i partecipanti, confermando il Festival del Capo di Leuca come un evento di riferimento nel panorama musicale internazionale.Il Festival del Capo di Leuca è realizzato con il contributo e il patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e dei Comuni coinvolti.Il loro supporto è stato determinante per la realizzazione di questa edizione. Inoltre, il Festival gode del patrocinio della Provincia di Lecce, del Conservatorio "T. Schipa" di Lecce e della Basilica Santuario di S. Maria De Finibus Terrae, che hanno riconosciuto l’importanza culturale e promozionale dell'evento. La collaborazione con queste istituzioni dimostra l’importanza che il Festival riveste per la promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio.Siamo grati ai nostri partner per il loro sostegno: l'Agriturismo "Gli Ulivi" di Tricase, l'enoteca “Melacotogna” di Salve, l'ente culturale Art // 2020 di Berlino e l'ente concertistico Kettner Concerts di Londra. Un ringraziamento speciale anche ai media partner Envision, Radiovenere e Radio Peterpan, che ci aiuteranno nella diffusione dell’evento.Gli sponsor principali del festival sono: Supermercato Dok presso Il Centro, Italian Fashion Team, Tessitura Calabrese e Ristorante Da Enzo.Il loro supporto è fondamentale per la realizzazione di questa edizione. Grazie al contributo di questi partner e sponsor, il Festival riesce a offrire un programma ricco e variegato, mantenendo un alto standard di qualità e accessibilità per il pubblico.Il Festival del Capo di Leuca non è solo una rassegna musicale, ma un momento di incontro tra cultura, territorio e comunità. Invitiamo tutti a partecipare numerosi a questo evento che celebra la grande musica da camera e il nostro meraviglioso territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze enogastronomiche.Partecipando al Festival, il pubblico avrà l'opportunità di vivere esperienze indimenticabili, scoprendo non solo il fascino della musica classica ma anche le bellezze paesaggistiche e culturali del Salento.Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, visitate il nostro sito web www.eleusiaps.it o contattateci all'email festivaldelcapodileuca@eleusiaps.it. Non perdete l'occasione di essere parte di un evento straordinario che unisce arte, cultura e territorio in un’esperienza unica e coinvolgente.

CALENDARIO DEGLI EVENTI





20 luglio, ore 21

Andrano, Castello

Echi Romantici

Trio Zefír

Alina Maria Taslavan, violino

Giulia Sanguinetti, violoncello

Federico Pische, pianoforte





21 luglio, ore 21

Castiglione d’Otranto, Sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo

Distances

Duo Hallek-Hankins

Caroline Leigh Halleck, saxofono

Greg Hankins, pianoforte





22 luglio, ore 21

Diso, ex Convento dei Frati Cappuccini (Piazza Municipio)

Impressioni liriche

Eloisa Cascio, pianoforte





23 luglio, ore 21

Tricase, Agriturismo “Gli Ulivi”

Rigore e libertò

Duo De Cesario-Fracasso

Fernando De Cesario, clarinetto

Luigi Fracasso, pianoforte





28 luglio, ore 21

Gagliano del Capo, Palazzo Ciardo

Wind Whispers

Elena Bechter, soprano

Marlene Heiß, pianoforte

Chiara Serena Brunetta, voce recitante

Viatcheslav Kushkov, coreografia





29 luglio, ore 21

Taviano, Palazzo Piccinni

Ponte per il Romanticismo

Duo Musio-Sequestro

Gabriele Musio, violoncello

Andrea Sequestro, pianoforte





3 agosto, ore 21

Morciano di Leuca, Palazzo Strafella

Affinità elettive

Natasha Korsakova, violino

Emanuele Urso, corno

Alessandro Licchetta, pianoforte





4 agosto, ore 21

Specchia, Palazzo Risolo

Omaggio a Schubert: i 200 anni dell'Ottetto

Cosimo Leuzzi, clarinetto

Emanuele Urso, corno

Antonio Vergine, fagotto

Andrea Masciarelli, violino

Ester Bano, violino

Cristian Musio, viola

Gabriele Musio, viola

Cristian Rollo, contrabbasso





9 agosto, ore 21

Andrano, Castello

The World of Boris Pasternak

Hannah-Elizabeth Teoh, pianoforte





11 agosto, ore 21

Taurisano, Palazzo Ducale

Dall’Opera al Cinema

Duo Mistral

Antonio Puglia, clarinetto

Mariano Meloni, pianoforte





18 agosto, ore 21

Salve, Teatro allaperto & Le Trappite"

Melodie d'amore tra l'Italia e l'Europa

Silvia Susan Rosato Franchini, soprano

Emily De Salve, baritono

Andrea Sequestro, pianoforte





19 agosto, ore 21

S. Maria di Leuca, esterno della Basilica-Santuario di S. Maria De Finibus Terrae

Armonici respiri

Michele Bianco, fisarmonica





20 agosto, ore 21

Torre Vado, Area portuale

Ghost

Maurizio Mastrini, pianoforte





25 agosto, ore 21

Acquarica del Capo, Castello Medievale

I Quintetti per chitarra e archi

Marco Piperno e i Cameristi di Eleusi

Marco Piperno, chitarra

Andrea Masciarelli, violino

Giulia Camardella, violino

Cristian Musio, viola

Serena Chiaravalle, violoncello





28 agosto, ore 21

Barbarano del Capo, Torre Capece

Bénédiction de l'alliance

Duo Montinaro-Macchia

Giulia Montinaro, flauto traverso

Beatrice Macchia, pianoforte





3 settembre, ore 21

Taurisano, Anfiteatro Comunale

Tra Arie e Romanze

Duo Esposito-Goodman

Maurizio Esposito, baritono

Keith Goodman, pianoforte





5 settembre, ore 21

Presicce, Palazzo Ducale

Two-fazzi batti batti

Duo Spina-Sotgiu

Marco Stanislao Spina, marimba

Vanessa Sotgiu, pianoforte





7 settembre, ore 21

Tricase, Palazzo Gallone

Alba ed apogeo

Duo Gennari-Ciammarughi

Emiliano Gennari, violino

Luca Ciammarughi, pianoforte