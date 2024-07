Castro, vita e sogni di Antonio Ciullo nel docufilm di Giuseppe Fersini

CASTRO - Il 22 luglio alle ore 21.30, il cortile del Castello di Castro (Lecce) sarà il suggestivo scenario della proiezione del docufilm "Il Frutto dei Sogni".Questo emozionante lavoro cinematografico, diretto da Giuseppe Fersini, racconta la straordinaria storia dell'imprenditore ittico Antonio Ciullo e della sua famiglia.La storia di Antonio, un uomo umile e intraprendente, è al centro di questo avvincente docufilm.Nato in una famiglia modesta, ha dedicato la sua vita al mare, costruendo diverse aziende di successo come Marevivo, L’Isola del Sole e Il Panoramico (hotel).La prima del film si è tenuta il 2 aprile 2024 al Cinema Multisala di Maglie, alla presenza del cantante Al Bano Carrisi.Successivamente, il docufilm è stato proiettato anche al Cinema Moderno di Tricase, ricevendo grande apprezzamento dal pubblico, nei cinema affollatissimi."Il Frutto dei Sogni" non è solo un tributo alla carriera imprenditoriale di Antonio Ciullo, ma anche un racconto della sua vita personale, delle sfide affrontate e superate con coraggio e determinazione. Attraverso toccanti testimonianze di amici, familiari e collaboratori, il film dipinge un quadro vivido della passione e dell'instancabile lavoro di Antonio.Il docufilm esplora anche l'importanza della produzione sostenibile di mitili e l'impatto positivo delle attività di Antonio Ciullo sul territorio di Castro e del Salento. Le spettacolari immagini della "Perla del Salento" arricchiscono la narrazione, rendendo omaggio alla bellezza e alla storia di questo angolo d'Italia.La proiezione a Castro rappresenta un ritorno alle radici per Antonio che, nonostante gli ottant'anni, continua a lavorare con la stessa passione di sempre.Questo evento non è solo una celebrazione della sua carriera, ma anche un'opportunità per ispirare le nuove generazioni, dimostrando che con dedizione e sacrificio si possono realizzare grandi sogni.Titolo: Il Frutto dei SogniGenere: DocufilmProtagonista: Antonio CiulloDurata: 1 ora e 15 minuti circaRegia: Giuseppe Fersini (Film Cinematografici realizzati in precedenza: LA LEGGENDA DI CASTRO e OTRANTO A.D. 1480).