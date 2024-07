New Martina, la tiktoker da 8 milioni di followers arriva a Bari per un evento speciale targato Vodafone

BARI - Bari si prepara ad accogliere domani, mercoledì 10 luglio, la giovane tiktoker napoletana Carmen Fiorito, conosciuta ai più come New Martina. Diventata famosa per i suoi video in cui sostituisce pellicole e cover dei telefonini, New Martina ha già conquistato il cuore di oltre 8 milioni di followers su TikTok e recentemente ha aperto un nuovo store a Palermo.La tappa barese fa parte di un’iniziativa promossa da Vodafone e avrà luogo nel negozio situato al civico 133 di via Sparano. L’evento, intitolato “New phone, new fun”, offrirà ai fan l’opportunità di personalizzare i propri smartphone con l'aiuto della popolare tiktoker.L’evento si svolgerà dalle 16 alle 19 e sarà suddiviso in due momenti distinti. Durante le prime due ore, dalle 16 alle 18, i partecipanti potranno personalizzare il proprio telefono gratuitamente. Dalle 18 alle 19, invece, ci sarà un meet and greet durante il quale i fan potranno incontrare New Martina, scattare foto e ottenere autografi.Non perdete questa occasione unica di vedere all'opera una delle più influenti tiktoker italiane e di dare un tocco personale al vostro smartphone.