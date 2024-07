Tratta ferroviaria Lecce-Roma: Lovecchio (M5S) annuncia interrogazione parlamentare

BARI - Il deputato del Movimento 5 Stelle, Giorgio Lovecchio, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare in merito alla nuova tratta ferroviaria Lecce-Roma, che sarà operativa dal 18 luglio. Lovecchio esprime forti critiche verso la decisione del ministro dei Trasporti di bypassare completamente il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) e la Capitanata."A febbraio in Regione Puglia si presentarono i dati turistici della passata stagione: la Puglia nel 2023 ha superato 16 milioni di presenze turistiche con un +4% sull'anno precedente ed un +8% di incremento degli arrivi", ricorda Lovecchio. "Dati che probabilmente il nostro ministro dei Trasporti non ha mai considerato, visto che ha dato il suo benestare alla nuova tratta ferroviaria che dal 18 luglio collegherà Lecce a Roma, bypassando completamente il territorio della BAT e la Capitanata."Lovecchio sottolinea l'importanza del turismo nella provincia di Foggia, che contribuisce in maniera significativa all'aumento dei flussi turistici in Puglia. "Vorrei ricordare al ministro, ma anche a chi si occupa di disegnare le tratte ferroviarie, che se la Puglia ha visto un aumento dei flussi turistici, è anche grazie alla provincia di Foggia, che con il Gargano fa registrare ogni anno record di presenze. Soltanto Peschici e Vieste sono di gran lunga più frequentate rispetto al resto dello Stivale e non parliamo dei flussi religiosi di San Giovanni Rotondo."Lovecchio definisce la decisione di bypassare questi territori come "un atto di grande scelleratezza politica e amministrativa", evidenziando come tale scelta penalizzi una zona cruciale per il turismo pugliese. "Aver pensato di bypassare, d'estate, questa terra è un atto di grande scelleratezza politica e amministrativa. Sarà mia premura interrogare il ministro dei Trasporti per capire quali scelte siano state prese in considerazione quando si è disegnata la tratta."