Ostuni, venerdì 2 agosto l'incontro 'Prendersi cura del creato' a cura del MEIC

OSTUNI (BR) - Venerdì 2 agosto alle 19:30 nel giardino del Centro di Cultura "Donato Cirignola", in via Mazzini 18 a Ostuni, il MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) di Ostuni propone l’incontro "Prendersi cura del creato", con un focus sul progetto di poesia ecologista "L’Isola di Gary". - Venerdì 2 agosto alle 19:30 nel giardino del Centro di Cultura "Donato Cirignola", in via Mazzini 18 a Ostuni, il MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) di Ostuni propone l’incontro "Prendersi cura del creato", con un focus sul progetto di poesia ecologista "L’Isola di Gary".





Disastri ambientali causati da indiscriminate politiche industriali, il dissesto idrogeologico, la desertificazione e i cambiamenti climatici in atto, l’aumento indiscriminato dei rifiuti, l’invasione delle plastiche dei mari, a cui si aggiunge l’impatto ecologico delle guerre: a fronte di politiche ambientali inefficaci e di un modello di sviluppo non più sostenibile, il mondo della cultura si assume l’impegno di promuovere una riflessione mirata e azioni concrete di sensibilizzazione. Con tali finalità, il MEIC di Ostuni, su proposta dei soci Mara Venuto e Andrea Nicoletti, organizza un incontro sul tema "Prendersi cura del creato – L’Isola di Gary, un progetto di poesia ecologista".





La serata sarà aperta dai saluti introduttivi di Maria Lora Minetti, Presidente Gruppo Meic di Ostuni, e di Lucia Grassi, Responsabile del Centro di Cultura "Donato Cirignola".





Ospite e relatore dell’evento è il saggista e scrittore ecologista Sandro Marano, che terrà una conversazione sul tema dell’ecologia profonda e la poesia. Marano è avvocato, autore di numerosi libri di narrativa, poesia e saggistica, è volontario e dirigente dell’associazione ambientalista "Fare Verde", dal 1987 impegnata a sviluppare una riflessione ecologista e in attività per la salvaguardia dell’ambiente.





Nel corso dell’incontro sarà presentato l’innovativo progetto di poesia ecologista "L’Isola di Gary" dalla sua coordinatrice Maria Pia Latorre, insegnante, autrice di narrativa, poesia e saggi di letteratura giovanile. Latorre è stata cultrice di Letteratura dell'Infanzia presso l'Università degli Studi di Bari, svolge attività di promozione alla lettura e alla poesia.





"L’Isola di Gary" è un progetto poetico e culturale nato nel 2021, ispirato nella denominazione e negli intenti alla pietra miliare della letteratura ecologista “L’isola della tartaruga”, del poeta americano Gary Snyder, Premio Pulitzer per la poesia nel 1975. "L’Isola di Gary" è una comunità letteraria che si muove in un cammino di crescita condiviso, con l’intento di dare il proprio contributo per l’ambiente attraverso la poesia. Questa dichiarazione d’intenti viene praticata concretamente nelle esperienze condivise e di promozione della poesia. Il gruppo ha licenziato finora tre antologie poetiche, pubblicate da "Opera Indomita" nel 2021, nel 2022 e nel 2023, con il fine di alimentare la riflessione sull’impatto dell’uomo sulla natura.





Prenderanno parte al Reading poetico in programma, alcuni degli autori de "L’Isola di Gary": Letizia Cobaltini, Giusy Carminucci, Barbara Gortan, Dina Ferorelli, Maria Pia Latorre, Vincenzo Mastropirro, Luisa Parato, Elisabetta Stragapede, Antonella Vairano, Mara Venuto.





Tutta la comunità è invitata a partecipare e l'ingresso è libero.