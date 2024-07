Video svela i luoghi dellla Taranta

LECCE - Le immagini dei comuni che ospiteranno il festival Itinerante, la luce e la bellezza dei centri storici: Fondazione La Notte della Taranta sceglie un video promozionale per un’anteprima sul viaggio della Taranta verso il Concertone finale. 20 comuni e paesaggi autentici attraversati da una giovane donna che scopre le piazze e i vicoli dei paesi: Corigliano d’Otranto, Calimera, Sogliano Cavour, Cursi, Zollino, Nardò, Ugento, Sant’Andrea marina di Melendugno, Sternatia, Carpignano Salentino, Galatina, Lecce, Soleto, Galatina, Cutrofiano, Alessano, Castrignano de' Greci, Martignano, Martano e infine Melpignano.“C’è un viaggio che ti porterà a scoprire i luoghi della Taranta. Bellezza e ritmo del Salento ti aspettano” l’invito che Fondazione Notte della Taranta ha lanciato oggi sui canali social.Realizzato da Papel Studio il video di un minuto è la sequenza immaginaria di una visitatrice del Festival che seguendo il ritmo dell’inconfondibile brano Fuecu composto da Daniele Durante, scopre la luce e l’incanto dei borghi salentini prima di giungere alla meta: Melpignano.PROGRAMMA FESTIVALI concerti della Ragnatela partiranno il 3 agosto da Corigliano d’Otranto con il duo italo-iberico Radizi. La tappa ospiterà anche il Corpo di Ballo della Taranta e l’Orchestra Popolare Notte della Taranta; 4 agosto Calimera con I Trainieri e I Calanti; 5 agosto Sogliano Cavour con Makaria e Scazzacatarante; 6 agosto Cursi con Pino Ingrosso e Li Strittuli; 7 agosto Zollino con I Tamburellisti di Otranto e Consuelo Alfieri; 8 agosto Nardò con Tarantarneo e Officina Zoè; 9 agosto Ugento con Ionica Popolare e l’Orchestra Popolare Notte della Taranta; 10 agosto Sant’Andrea - marina di Melendugno con Cesare Dell’Anna, Redi Hasa ed Ekland Hasa e Antonio Castrignanò & Taranta Sound; 11 agosto Sternatia con Mino De Santis e Stella Grande; 12 agosto Carpignano Salentino con Edoardo Zimba e Enzo Petrachi & Folkband; 13 agosto Galatone con Carmen Greco e Canzoniere Grecanico Salentino & Inude Pulse, 14 agosto Lecce con Arneo Tambourine Project di Giancarlo Paglialunga e Antonio Amato Ensemble, 16 agosto Soleto con Antonio Smiriglia e Gli Sciacuddhuzzi, 17 agosto Galatina con Orchestra Popolare e Corpo di Ballo La Notte della Taranta, 18 agosto Castrignano de’ Greci con Nando Citarella & tamburi del Vesuvio e Salvatore Galeanda, 19 agosto Alessano con Fonarà e Mascarimirì x 2, 20 agosto Cutrofiano con Enza Pagliara e Kamafei, 21 agosto Martignano con I Briganti di Terra d’Otranto e Alla Bua, 22 agosto Martano con La Corale la nuova Provenza Terra Nostra Folk, Hysterrae e Ashèblasta.È un percorso di conoscenza del ballo salentino lo spettacolo Pizzica in scena. Curato dal Corpo di Ballo della Taranta esplora i tre movimenti coreutici legati al ritmo della pizzica: tarantata, di corteggiamento e scherma. Lo spettacolo sarà presentato a Galatina il 17 agosto. Condivisione e partecipazione sono le parole chiave dei laboratori di pizzica previsti in rassegna a Corigliano d’Otranto il 3 agosto, a Nardò l’8 agosto, a Ugento 9 agosto, a Galatone il 13 agosto, a Lecce il 14 agosto, il 16 agosto a Soleto, il 17 agosto a Galatina, il 18 agosto a Cutrofiano, il 20 a Castrignano de Greci. Tornano anche le Balconate, spettacoli di danza dai balconi del centro storico di Soleto il 16 agosto: al termine dei concerti previsti nella tappa il pubblico sarà invitato ad attraversare le vie del borgo nel cuore della notte.