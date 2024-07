Palo del Colle: ritrovato cadavere nelle campagne, indagini in corso

PALO DEL COLLE - Questa mattina, nelle campagne tra Palo del Colle e Binetto, nel Barese, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Il corpo era riverso accanto a un'auto, che si ritiene appartenere alla vittima, un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni.

Indagini e autopsia

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini. Al momento, non si esclude alcuna pista. Il magistrato della Procura di Bari, Marcello Quercia, ha ordinato un'autopsia per chiarire le cause della morte. L’esame sarà eseguito lunedì presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dal professor Francesco Introna.

Mistero sulle cause della morte

L’autopsia sarà cruciale per determinare le circostanze del decesso e per orientare le indagini. Fino a quando non verranno divulgati i risultati, le autorità mantengono aperte tutte le possibilità, dall’ipotesi di un malore improvviso a quella di un atto criminoso.