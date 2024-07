Ostuni, martedì 9 luglio 'Stune mia: serata d’onore' in onore del professor Silvio Carrino

- "Stune mia: serata d’onore": si chiama così l’evento che si terrà martedì 9 luglio alle 20.30 nel Chiostro di San Francesco ad Ostuni in onore del professor Silvio Carrino, poeta, scrittore e autore dei versi della celeberrima "Stune mia", la canzone che fu scritta nel 1967 con la musica di Rosario Bruno e che, da allora, è una specie di inno per tutti gli ostunesi e per tutti coloro che amano Ostuni.