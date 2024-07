Parigi '24: argento amaro nel fioretto per Macchi

PARIGI - Filippo Macchi ha vissuto un'amara delusione a Parigi, dove ha ottenuto la medaglia d'argento in un incontro che sembrava già suo. Nonostante fosse in vantaggio 14-12, è stato raggiunto dal suo avversario e, in seguito, ha creduto per ben due volte di aver piazzato la stoccata decisiva. Tuttavia, il giudice ha ordinato la ripetizione dell'assalto, e anche nella terza occasione la decisione non ha trovato l'accordo di Macchi e del commissario tecnico Stefano Cerioni, che era visibilmente furioso. Questa controversa conclusione ha lasciato Macchi profondamente deluso, al punto che non è riuscito a sorridere nemmeno durante la premiazione con la medaglia d'argento al collo.