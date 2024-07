Miss Italia Puglia: a Quasano la finale di Miss Sport

BARI - La ragazza pugliese che incarna il dinamismo e i valori che solo l'attività sportiva è capace di trasmettere sarà protagonista dell'evento che si terrà giovedì 1 agosto, ore 20.30, in Piazza Rotonda a Quasano.Nel borgo turistico situato tra le campagne della bassa Murgia ed appartenente al territorio di Toritto, sarà eletta Miss Sport Givova Puglia nell'ambito della finale regionale di Miss Italia.L'organizzazione porta la firma della Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Toritto e con la collaborazione della Pro Loco di Toritto Quasano.A condurre la serata sarà Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, quest’anno porterà sul palco la poesia "A tutte le donne", l'inno alla forza femminile di Alda Merini.Ad allietare la serata saranno la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che dedicherà un tributo all’indimenticabile Mia Martini, e l'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata, con le sue esilaranti incursioni.L'hair style delle ragazze provenienti da tutta la Puglia sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.