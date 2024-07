Polignano, volontari Plastic Free in azione sul lungomare rimuovono 100 kg di plastica e rifiuti

POLIGNANO A MARE - Il caldo torrido di domenica 14 luglio non ha fermato la determinazione dei volontari in maglia blu di Plastic Free Onlus riunitisi per una nuova pulizia ambientale a beneficio del territorio di Polignano. Nonostante le elevate temperature, oltre 30 volontari dell’associazione ambientalista, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, si sono ritrovati presso il campo sportivo Madonna d’Altomare. Armati di guanti, pinze e sacchi e sotto la sapiente guida dei referenti locali Plastic Free, Virginia Mazzone e Vittorio Guglielmi, con impegno il gruppo è riuscito a rimuovere circa 100 kg di rifiuti, per la maggior parte plastica e indifferenziato, oltre ad una enorme quantità di mozziconi di sigaretta.Questa tipologia di rifiuti, spesso ignorata, ha un notevole impatto sull’ambiente. Si stima che ogni anno in Italia ne vengano dispersi oltre 14 miliardi: ogni cicca contiene 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali tossiche e cancerogene. Scambiati per cibo, i mozziconi vengono inghiottiti dagli animali che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Pervadono spiagge e strade: si stima che il 65% dei fumatori abbia la cattiva abitudine di non smaltirli correttamente.“Le temperature di oltre i 30 gradi non hanno fermato la determinazione dei nostri volontari che ci hanno riempito di soddisfazione ed entusiasmo travolgente – dichiara Virginia Mazzone, referente locale Plastic Free Onlus – Tant’è che, dopo la raccolta, abbiamo celebrato assieme questa giornata dedicata all’ambiente della nostra amata Polignano con una pizza a Sant&Bice e non abbiamo potuto fare a meno di pianificare già la prossima pulizia ambientale che si terrà tra sabato 3 e domenica 4 agosto, molto probabilmente – aggiunge – in località Cala Paguro”.L’evento di domenica ha potuto contare sul patrocinio gratuito del Comune di Polignano e sulla presenza del Sindaco Vito Carrieri e dell’assessore Francesco Muciaccia che hanno voluto testimoniare l’attenzione dell’Amministrazione. Costante è stato il supporto della ditta Navita Srl e del suo responsabile Nicola Menna, nonostante fosse domenica sera. Diversi i partner di Plastic Free: l’associazione Smile, il Nogez Bari – Comando Provinciale Guardie Ecozoofile e Time4Dog, associazione dedita all’educazione e alla rieducazione dei cani. L’impegno di Plastic Free a tutela dell’ambiente di Polignano continua con entusiasmo e determinazione: un impegno che fa bene alla salute del nostro paesino e che rende più belli e vivibili i luoghi a noi cari. Per unirsi ai volontari e aderire alle iniziative, rimanendo aggiornati, è sufficiente iscriversi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it