Tragico incidente a Vieste: salva la nipotina ma perde la vita

VIESTE - Savina Disanti, 57 anni, è morta annegata ieri pomeriggio a Vieste, nel Foggiano, nel tentativo di salvare la sua nipotina di tre anni e mezzo, trascinata via dalla corrente. La piccola, ora fuori pericolo, è ricoverata per precauzione nel reparto di pediatria dell’ospedale di Foggia. Savina era molto conosciuta e apprezzata a Vieste per il suo impegno nelle attività culturali e per la sua attività di libraia.

L'incidente

La tragedia è avvenuta mentre Savina e la nipotina erano in mare insieme ad altri tre familiari: due bambini e un ragazzo. Improvvisamente, il mare si è agitato e la corrente ha trascinato Savina e la piccola lontano dagli altri. La donna ha tenuto la nipotina con la testa fuori dall’acqua fino all'ultimo, ma probabilmente a causa di un malore provocato dallo sforzo, è annegata.

I soccorsi

Sulla spiaggia c’era anche il marito di Savina, che si è tuffato in mare riuscendo a raggiungere gli altri tre membri della famiglia che erano più vicini alla riva. Savina e la nipotina, invece, sono state recuperate da un uomo a bordo di un gommone, allertato da un bagnante che aveva notato la donna con la testa sott’acqua. Quest'ultimo ha tentato di rianimare Savina con un massaggio cardiaco, ma purtroppo non è riuscito a salvarla. Gli altri parenti che erano in mare stanno tutti bene.

Ricordo di una donna amata

Savina Disanti era una figura benvoluta a Vieste, nota per il suo contributo alla vita culturale della città e per il suo ruolo di libraia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità. In molti ricordano con affetto la sua passione e il suo impegno, che hanno arricchito la vita culturale del paese.