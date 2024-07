Presicce-Acquarica, al via martedì 30 luglio l'ottava edizione di 'Hypogeum Jazz Festival'

PRESICCE-ACQUARICA (LE) - Prende il via martedì 30 con il quintetto del saxofonista Fulvio Palese l’ottava edizione dell'Hypogeum Jazz Festival, organizzato da Area Jazz e dall’Associazione Amici della Musica "Marco Frivoli" in collaborazione con Officine Musicali, con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica e la direzione artistica dello stesso Fulvio Palese. - Prende il via martedì 30 con il quintetto del saxofonista Fulvio Palese l’ottava edizione dell'Hypogeum Jazz Festival, organizzato da Area Jazz e dall’Associazione Amici della Musica "Marco Frivoli" in collaborazione con Officine Musicali, con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica e la direzione artistica dello stesso Fulvio Palese.





Il Festival presenta quest’anno un programma incentrato su grandi nomi del jazz italiano che ormai fanno parte a pieno titolo del panorama nazionale ed internazionale. A fare da cornice ai concerti, come per le passate edizioni, saranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio di Presicce-Acquarica.





La comune passione per la musica ha spinto, ormai otto anni fa, Romeo Corchia, l’Associazione "Marco Frivoli" e il maestro Fulvio Palese a dar vita al progetto con un duplice obiettivo: portare la buona musica nel sud del Salento e promuovere il territorio; intenti sottolineati già a partire dal nome che fa riferimento alla tipica caratteristica del sottosuolo presiccese con i suoi numerosi frantoi ipogei. Ma non solo: in ogni serata gli spettatori avranno l’opportunità di degustare specialità enogastronomiche offerte da aziende locali.





Il successo delle passate edizioni ha premiato l’impegno degli organizzatori, facendo registrare sold out pressoché ad ogni concerto, con una grande affluenza di turisti.





Il programma del Festival sarà così articolato:

- martedì 30 luglio, Atrio Convento dei Carmelitani, (località Presicce) Fulvio Palese Special Quartet feat. Susanna Stivali "Dieci anni dopo The Comics Tune";

- martedì 6 agosto, Castello Medievale (località Acquarica) Rosario Giuliani Quartet;

- giovedì 22 agosto, Giardini pensili del Palazzo Ducale (località Presicce) Andrea Sabatino e Vince Abbracciante "Melodico".





Inizio concerti ore 21:30. Per info e prenotazioni: 3346883343.